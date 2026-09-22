إصابة شخصين إثر حادث إطلاق خرطوش وسقوطهما من دراجة نارية بالدقهلية

أصيب شخصان، إثر تعرضهما لإطلاق خرطوش أثناء استقلالهما دراجة نارية، ما أدى إلى سقوطهما بمنطقة المحمودية التابعة لمنشية عبد الرحمن بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخصين من على موتوسيكل اثر حادث إطلاق خرطوش بقرية المحمدية

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من أحمد محمد عبد العاطي، مقيم ميت طريف، بطلقات خرطوش بالذراعين والكتف الأيمن، ومحمد نبيل عيد السيد، 25 عامًا، مقيم ميت طريف، باشتباه نزيف بالمخ وإصابة بطلق ناري في الجانب الأيمن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.