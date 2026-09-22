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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف الحوكمة والتموين بحملة على مخابز بني عبيد ودكرنس وتحرير 43 مخالفة

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز بنطاق مركزي بني عبيد ودكرنس، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز المدعم، وانتظام العمل والإنتاج، وضبط المخالفات التي تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم.

وأسفرت أعمال المرور عن تحرير 43 محضرًا تموينيًا متنوعًا، تضمنت نقصًا في أوزان رغيف الخبز وصل إلى 26 جرامًا، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والغلق بدون إذن، وإنهاء الإنتاج، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة إعلان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت الحملة المرور على المخابز بقرى اليوسفية، وطلمبات بني عبيد، وميت فارس بمركز بني عبيد، وقرى المحمودية، ومنشأة عبد الرحمن، والربيعة، والشركة الإنجليزية، والسلام، وعزبة الباشا، وميت طريف، وميت رومي، وعزبة كرم بمركز دكرنس.

وأكد  "  مرزوق " أنه لن يقبل أن يحصل المواطن على رغيف خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، مشددًا على أن حقوق المواطنين خط أحمر، وأن أي مخالفة في وزن أو جودة الرغيف سيتم التعامل معها بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكبيها.

وقال "محافظ الدقهلية " إن الدقيق البلدي المدعم أمانة مخصصة لإنتاج الخبز للمواطنين، ولن يتم السماح بالتصرف فيه أو التلاعب بمنظومة الدعم بأي صورة، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشار  "  مرزوق " إلى أن الرقابة على المخابز لا تقتصر على وزن وجودة رغيف الخبز، وإنما تشمل أيضًا اشتراطات الأمن والسلامة، موضحًا أنه تم خلال الحملة فحص طفايات الحريق بالمخابز والتأكد من مدى صلاحيتها، والتنبيه بإجراء الصيانة الدورية لها باستمرار، حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين المترددين على المخابز.

وشدد "محافظ الدقهلية " على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على المخابز بمختلف المدن والقرى دون استثناء، ومتابعة مستوى الخدمة على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، بما يحقق الانضباط بمنظومة الخبز ويحافظ على حقوق المواطنين.

الدقهلية محافظ محافظة تمونية

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