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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يرصد مخالفة ميكروباص بجوار كوبري سندوب ويوجه باتخاذ الإجراءات القانونية

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

 رصد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وجود سيارة ميكروباص متوقفة بشارع ترعة المنصورية بجوار كوبري سندوب بالمخالفة للقواعد المرورية، بما يتسبب في إعاقة حركة المرور والتأثير على انسيابية الحركة بالمنطقة.

ووجه محافظ الدقهلية إدارة المرور باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المروري والحفاظ على السيولة المرورية بشوارع المحافظة يمثلان أولوية، وأنه لن يتم السماح بأي مخالفات أو تجاوزات من شأنها إعاقة حركة المواطنين أو التأثير على انتظام حركة السير.

وشدد “مرزوق” على ضرورة تكثيف الحملات المرورية بمختلف شوارع وميادين مدينة المنصورة، مع التعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يسهم في الحد من التكدسات وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية اليومية تستهدف المتابعة المباشرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أي مخالفات أو معوقات على الطبيعة، والتوجيه الفوري بإزالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن انتظام حركة النقل والمواصلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسيارات التاكسي والسرفيس، مؤكدًا أن التعاون بين المواطنين والأجهزة المعنية يسهم بصورة فعالة في تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق المواطنين وانتظام حركة المرور.

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