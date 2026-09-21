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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان أعمال تطوير مجزر بلقاس و يتابعان سير العمل في مجزر ميت الكرماء

افتتاح مجزر بلقاس
افتتاح مجزر بلقاس
ايمان البكش

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر بلقاس، في إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية سير العمل في مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ والدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية والدكتورة حنان أبوالعطا مدير عام المجازر بالمحافظة والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر وعدد من قيادات الطب البيطري والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات محافظة الدقهلية .

وعقب افتتاح مجزر بلقاس قامت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية بتفقد عنابر الذبح في المجزر والخطوط الخاصة بالذبح والتعرف علي الطاقة الاستيعابية للمجزر والذي يقام على مساحة 600 متر، وبدأ العمل في المجزر  بتاريخ 7/4/2026، بإجمالي تكلفة تطوير ورفع كفاءة حوالي 5 مليون جنيه تم توفير من جانب المستثمر .

كما تعرفت الدكتورة منال عوض واللواء طارق مرزوق خلال متابعة سير العمل في مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا علي الطاقة الاستيعابية للمجزر الذي يقام على مساحة 2 فدان تقريبا، وبدأ العمل فيه بتاريخ 2/6/2025 .

ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة قامت بتطوير ٣ مجازر ضمن موازنة الوزارة وخطتها لتطوير المجازر الحكومية بمحافظة الدقهلية وهي مجزر المنصورة العمومي بميت الكرماء ومجزر دكرنس ومجزر السنبلاوين ، حيث تم استلامهم وطرحهم علي شركات القطاع وتشغيلهم بكفاءة عالية من المستثمرين بما يساهم في الحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا المشروع القومي  ، مشيرة إلى أن محافظة الدقهلية طرحت أيضاً ٣ مجازر يدوية للاستثمار والإيجار علي القطاع الخاص ، وقامت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالإشراف علي رفع كفاءة وتطوير تلك المجازر بتمويل من جانب المستثمرين ومن بينهما مجزرى بلقاس و أجا .

وأوضحت الدكتورة منال عوض ، أن محافظة الدقهلية تضم ٢٤ مجزر ونقطة ذبيح موزعين علي المراكز والقري بالمحافظة وهناك متابعة من الجهات والمديريات المعنية بالدقهلية لسير عملها بشكل دوري بما يضمن الإرتقاء بمستوى أعمال الذبح والتفتيش على اللحوم وفقًا للاشتراطات الصحية والبيطرية ويسهم في الحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين من أبناء المحافظة وتوفير لحوم صحية وآمنة لهم .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة علي طرح المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن خطة الوزارة علي شركات القطاع الخاص والمستثمرين للحفاظ علي استثمارات الدولة التي يتم ضخها في هذا المشروع بالإضافة الي ضمان استدامة التشغيل والصيانة وفقاً للعقود المبرة بين المحافظات والقطاع الخاص مع متابعة دورية من وزارة التنمية المحلية والبيئة.

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات وتلبية احتياجاتهم المختلفة وتيسير الحصول على الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المواطنين.

وأضاف المحافظ أن مجزر بلقاس يوفر الوقت والجهد على أصحاب الذبائح من الجزارين وأصحاب محلات الجزارة والمواطنين ويوفر طريقة آمنة في الذبح وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتطوير المجازر وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تشغيلها، ووضع الضوابط التي يتم اختيار أفضل المستثمرين لإدارتها على أن يتمتع بالكفاءة الفنية والجدارة المالية، مما يعود بالنفع على المحافظة ويتيح الاستغلال الأمثل للمجزر ويحقق الهدف والغرض الأساسي من إنشائه.

التنمية المحلية والبيئة محافظ الدقهلية مجزر بلقاس

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