قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار : تطوير آليات تسوية المنازعات يعزز ثقة المستثمرين واستدامة الاستثمارات
نيابة عن «مدبولي».. وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال
أفشة يشارك صورا من مران الأهلي على ملعب التتش
من نيويورك.. باكستان وفرنسا تبحثان حرب إيران والقضية الفلسطينية
ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدين.. الإفتاء توضح الحل
حاولوا التصدى للقوة الأمنية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية
«نفق نتنياهو السري».. ممر تحت الأرض من منزله إلى الكنيس في عيد الغفران
وزير المالية: الأنشطة الخدمية قادرة على تحقيق نمو قوي وخلق فرص عمل
رئيس الوزراء القطري منتقدا إسرائيل: تتنصل من التزاماتها في غزة.. ويدعو لإطار أمني مع إيران
التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21
"رخصة القتل" تفجر الشارع الفرنسي.. 50 ألف متظاهر واشتباكات مع الشرطة في عدة مدن
وزير السياحة: نمو الحركة الوافدة لمصر بنسبة 4% منذ بداية العام وحتى سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جمس سييرا HD 2026.. وحش رباعي الدفع بتصميم البيك أب | صور

جمس سييرا HD 2026
جمس سييرا HD 2026
صبري طلبه

تواصل جمس سييرا HD 2026 حضورها ضمن فئة شاحنات البيك أب الثقيلة، مع تركيز واضح على قدرات السحب والعمل على الطرق الوعرة، إلى جانب تجهيزات مخصصة للمهام الشاقة. 

تصميم جمس سييرا HD 2026

تحافظ السيارة على الخطوط المعروفة لشاحنات جمس الكبيرة، مع هيكل بيك أب واسع ومقدمة مرتفعة، بينما تتضمن التجهيزات مصابيح LED ومصابيح للقيادة النهارية، إلى جانب خيارات متعددة للعجلات والتجهيزات الخارجية. 

جمس سييرا HD 2026

يبلغ طول السيارة جمس سييرا HD 2026 نحو 6,369 مم، بينما يصل العرض إلى 2,079 مم، ويبلغ الارتفاع 2,027 مم، وترتكز الشاحنة على قاعدة عجلات بطول 4,037 مم، في حين يصل الخلوص الأرضي إلى 257 مم.

جمس سييرا HD 2026

محرك جمس سييرا HD 2026

تعتمد جمس سييرا HD 2026 على محرك بنزين V8 سعة 6.6 لتر، ويولد 401 حصان مع عزم دوران يبلغ 629 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

جمس سييرا HD 2026

وتتوفر سييرا HD كذلك بمحرك دوراماكس V8 سعة 6.6 لتر يعمل بالديزل، وتصل قوته إلى 470 حصانًا مع عزم دوران ضخم يبلغ 1322 نيوتن متر. 

جمس سييرا HD 2026

تجهيزات جمس سييرا HD 2026

لم تقتصر تجهيزات سييرا HD على القوة الميكانيكية، إذ تتوفر السيارة بعدد كبير من تقنيات المساعدة المرتبطة بالقطر والسحب، ويمكن الحصول على ما يصل إلى 14 زاوية رؤية بالكاميرات، وتختلف مستويات التجهيز وفق الفئة، مع توفر شاشة معلومات للسائق بقياس 12.3 بوصة وشاشة لنظام الترفيه والمعلومات بقياس 13.4 بوصة في بعض الفئات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء متعدد المناطق.

جمس سييرا جمس سييرا HD 2026 مواصفات جمس سييرا HD 2026 سيارات جمس سييرا HD 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

صورة أرشيفية

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: تصريحات إثيوبيا عن كهرباء سد النهضة تثير تساؤلات حول مدى استفادة الشعب

أبي احمد

أحمد موسى: لا تراجع عن حقوق مصر المائية.. ولابد من التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

أسعار الفائدة

نائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقًا: أميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي

بالصور

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟
الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟
الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد