جمس سييرا HD 2026.. وحش رباعي الدفع بتصميم البيك أب | صور

تواصل جمس سييرا HD 2026 حضورها ضمن فئة شاحنات البيك أب الثقيلة، مع تركيز واضح على قدرات السحب والعمل على الطرق الوعرة، إلى جانب تجهيزات مخصصة للمهام الشاقة.

تصميم جمس سييرا HD 2026

تحافظ السيارة على الخطوط المعروفة لشاحنات جمس الكبيرة، مع هيكل بيك أب واسع ومقدمة مرتفعة، بينما تتضمن التجهيزات مصابيح LED ومصابيح للقيادة النهارية، إلى جانب خيارات متعددة للعجلات والتجهيزات الخارجية.

جمس سييرا HD 2026

يبلغ طول السيارة جمس سييرا HD 2026 نحو 6,369 مم، بينما يصل العرض إلى 2,079 مم، ويبلغ الارتفاع 2,027 مم، وترتكز الشاحنة على قاعدة عجلات بطول 4,037 مم، في حين يصل الخلوص الأرضي إلى 257 مم.

جمس سييرا HD 2026

محرك جمس سييرا HD 2026

تعتمد جمس سييرا HD 2026 على محرك بنزين V8 سعة 6.6 لتر، ويولد 401 حصان مع عزم دوران يبلغ 629 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

جمس سييرا HD 2026

وتتوفر سييرا HD كذلك بمحرك دوراماكس V8 سعة 6.6 لتر يعمل بالديزل، وتصل قوته إلى 470 حصانًا مع عزم دوران ضخم يبلغ 1322 نيوتن متر.

جمس سييرا HD 2026

تجهيزات جمس سييرا HD 2026

لم تقتصر تجهيزات سييرا HD على القوة الميكانيكية، إذ تتوفر السيارة بعدد كبير من تقنيات المساعدة المرتبطة بالقطر والسحب، ويمكن الحصول على ما يصل إلى 14 زاوية رؤية بالكاميرات، وتختلف مستويات التجهيز وفق الفئة، مع توفر شاشة معلومات للسائق بقياس 12.3 بوصة وشاشة لنظام الترفيه والمعلومات بقياس 13.4 بوصة في بعض الفئات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء متعدد المناطق.