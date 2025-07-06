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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جمس تيرين 2026 الجديدة.. ماذا تقدم؟

جمس تيرين 2026
جمس تيرين 2026
صبري طلبه

كشفت جي إم سي عن سياراتها جمس تيرين موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV، وتأتي هذه السيارة بمجموعة من التجهيزات، تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم.

الأداء الفني للسيارة جمس تيرين 2026 

تعتمد جمس تيرين 2026 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 175 حصانًا، وعزم أقصى للدوران بين 275 و250 نيوتن متر بحسب منظومة الدفع، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 8 غيار.

جمس تيرين 2026 

ابرز تجهيزات السيارة جمس تيرين 2026 

تضم السيارة جمس تيرين 2026  لوحة عدادات رقمية مقاس 11 بوصة، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 15 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ونظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

تظهر السيارة جمس تيرين 2026 بمقصورة عصرية تضم عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيكي، زخارف داخلية، نظام صوتي ترفيهي متعدد المكبرات، نوافذ كهربائية ومرايات جانبية تدعم نفس التقنية، إلى جانب مستشعرات حركة.

جمس تيرين 2026 

تحتوي جمس تيرين 2026 على جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 17 و20 بوصة، ومصابيح  بإضاءة LED، مع إضاءة محيطة، ومجموعة من الخيارات المتعلقة بالطلاء منها، الحجر النهري المعدني، واللون الأسود الغسقي المعدني، بالإضافة إلى اللون الأحمر البركاني، و الأبيض الجليدي.

جمس تيرين 2026 

وتأتي السيارة جمس تيرين 2026 بمقدمة تتسم بالشراسة، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف باللون الاسود اللامع، إضافة إلى دعامات أعلى منطقة العجلات والعتب، لتعزيز المفهوم الرياضي الخاصة بها.

جي إم سي تيرين جمس تيرين مواصفات جمس تيرين جمس تيرين موديل 2026

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