أسعار ومواصفات فولكس فاجن تيرامونت 2025 في الإمارات

تقدم فولكس فاجن الألمانية مجموعة كبيرة من إصدارتها في السوق الإماراتي، منها السيارة تيرامونت موديل 2025 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، وتعد واحدة من أبرز السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، مع أسعار تبدأ من 187,700 درهم.

مواصفات السيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025

تعتمد السيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر وآخر سداسي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي أو 3600 سي سي، مع قوة إجمالية تتراوح بين 235 و276 حصانًا، وعزم دوران بين 258 و360 نيوتن متر.

فولكس فاجن تيرامونت 2025

تأتي السيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 بتقنية الجر الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع السيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تتراوح بين 7.5 و8 ثواني.

فولكس فاجن تيرامونت 2025

تضم السيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 تجهيزات متنوعة تتضمن، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام ترفيهي صوتي متعدد المكبرات، بلوتوث، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مكيف هواء متعدد المناطق، مقاعد كهربائية التحكم.

فولكس فاجن تيرامونت 2025

كما تضم فولكس فاجن تيرامونت 2025 مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام التحذير من مغادرة المسار، وسائد هوائية متقدمة للحماية، فرامل ABS و EBD، نظام الثبات الإلكتروني، رصد النقاط العمياء، كاميرا للمتابعة، حساسات حركة.

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في الإمارات

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السوق الإماراتي من 187,700 درهم، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 215,000 و 232,000 درهم، ويصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 250,000 درهم.