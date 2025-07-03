إم جي 5 موديل 2022 فتحة سقف.. بأرخص سعر للمستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية، أو التقنية، إلى جانب الناحية الهيكلية، بين الـ SUV والهاتشباك، والسيارات التي تنتمي إلى عائلية السيدان.

ومن أبرز سيارات السيدان في سوق المستعمل، هي السيارة إم جي 5 موديل 2022، التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 700 ألف جنيه، ضمن فئة لكجري.

إم جي 5 موديل 2022

ولكن ننصح دومًا بمقارنة الأسعار في السوق بشكل جيد، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، إلى جانب الكشف جيدًا على الهيكل الداخل والخارجي للسيارة.

محرك إم جي 5 موديل 2022

تعتمد السيارة ام جي 5 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر تقنية الدفع الامامي.

ويمكن للسيارة ام جي 5 موديل 2022 أن تنطلق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 5.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

إم جي 5 موديل 2022

ابرز تجهيزات السيارة إم جي 5 موديل 2022

تحتوي السيارة إم جي 5 موديل 2022 على شاشة تعمل باللمس، مقاعد كهربائية، فتحة سقف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيك، جنوط رياضية، إضاءة LED، كاميرا محيطة، حساسات حركة.