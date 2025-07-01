تعتبر السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، حيث طرحت بعدد 4 فئات من التجهيزات ضمن موديلات 2025، وبأسعار تبدأ من 104 ريال تقريبًا.

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 181 حصانًا، و245 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، مع تقنيات الجر الأمامي، واستهلاك وقود بنسبة 13.7 كم/لتر.

ميتسوبيشي اوتلاندر

ابرز تجهيزات ميتسوبيشي اوتلاندر 2025

تضم السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، التحذير من التصادم الأمامي، نظام تحذير الخروج و مساعد البقاء، مساعد صعود المرتفعات، التحكم في قوى الجر، مكابح مانعة للانغلاق، 7 وسائد هوائية أمامية وأمامية جانبية وستائرية، نظام متكيف لتثبيت السرعة، مساعد نزول المنحدرات، مراقبة المنطقة العمياء.

ميتسوبيشي اوتلاندر

زودت السيارة بتجهيزات اخرى منها، نظام صوتي فاخر من طراز Bose بعدد يصل إلى 10 سماعات، مكيف الهواء أوتوماتيك ثنائي مناطق التحكم، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، شاشة المعلومات والترفيه 9 بوصة، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية بين 18 و20 بوصة، إضاءة LED.

ميتسوبيشي اوتلاندر

أسعار ميتسوبيشي اوتلاندر موديل 2025 في السعودية

يتراوح سعر الفئة الأولى والثانية بين 104,550 ريال و 133,405 ريال، بينما يقدر سعر الفئة الثالثة بحوالي 144,905 ريال، ويصل سعر الفئة الرابعة إلى 150,655 ريال سعودي.