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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار رينو داستر 2025 الجديدة في السوق السعودي.. صور

رينو داستر 2025
رينو داستر 2025
صبري طلبه

تقدم السيارة رينو داستر 2025 الشكل الجديد، في السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث تواصل العلامة الفرنسية من تعزيز تواجدها هناك، بأسعار تبدأ من 81,250 ريالا سعوديا، مع باقة من التقنيات وبتصميم رياضي من عائلة الـ SUV.

القدرات الفنية للسيارة رينو داستر 2025

تعتمد رينو داستر 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 153 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

رينو داستر 2025

أبرز تجهيزات رينو داستر 2025 

تضم السيارة رينو داستر 2025 مجموعة من التجهيزات منها، مستشعرات أمامية وخلفية لركن السيارة، توزيع إلكتروني لقوى الفرامل EBD، نظام ABS مانع للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل ESP، مع 4 وسائد هوائية، مثبت سرعة.

رينو داستر 2025

وتحتوي السيارة رينو داستر 2025 على تقنيات أخرى تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.1 بوصة تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ولوحة عدادات 7 بوصة، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

رينو داستر 2025

كما تضم  مكيف هواء أوتوماتيكي، بلوتوث، وإضاءة LED حادة الشكل، مصابيح ضباب، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، ونسبة طول كلي بلغت 4.343 مم، و1.921 مم للعرض الكلي، و1.693 مم للارتفاع الكلي.

أسعار السيارة رينو داستر 2025 في السعودية 

تبدأ أسعار السيارة رينو داستر 2025 في السوق السعودي من 81,250 ريالا، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 86,425 ريالا و89,875 ريالا سعوديا.

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