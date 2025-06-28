بقوة 495 حصانًا.. نيسان تكشف النقاب عن باترول 2026 الجديدة

تواصل نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن الأيقونة باترول نيسمو موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

القدرات الفنية لسيارة نيسان باترول نيسمو 2026

تعتمد السيارة نيسان باترول نيسمو 2026 على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 495 حصانًا، و700 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 9 غيار.

نيسان باترول نيسمو 2026

تجهيزات نيسان باترول نيسمو 2026

تضم السيارة نيسان باترول نيسمو 2026 مجموعة من التجهيزات منها، سقف زجاجي بانوراما مزدوج، ودواسات من الألومنيوم مع مقاعد من الجلد الفاخر بلمسات حمراء اللون، وتأتي هذه التطعيمات في أرجاء المقصورة لتبرز هوية NISMO الشهيرة.

نيسان باترول نيسمو 2026

تحتوي نيسان باترول نيسمو 2026 على شاشة كبيرة تنقسم إلى لوحة عدادات واخرى لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن، وشاشة اخرى تدعم خصائص مكيف الهواء.

نيسان باترول نيسمو 2026

تصميم نيسان باترول نيسمو 2026

تأتي السيارة نيسان باترول نيسمو 2026 بصادم أمامي بمظهر رياضي، بالإضافة إلى شبكة أمامية عملاقة تتمتع بعدد من الفتحات الهوائية، مع المصابيح الأمامية التي تتسم بالشراسة، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية LED.

نيسان باترول نيسمو 2026

وتظهر السيارة نيسان باترول نيسمو 2026 بخيارات تتعلق بالطلاء الخارجي منها الأبيض والأسود اللؤلؤي، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، وعتبات جانبية تتخذ من الطابع الرياضي الخاص بالمقدمة والناحية الخلفية، إضافة إلى الاسبويلر المعلق أعلى الزجاج الخلفي صاحب الإطلالة المعتمة.