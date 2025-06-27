أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2025.. سوق المستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة بأرخص سعر، وتعتبر السيارة بي واي دي f3 واحدة من أبرز السيارات التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، إلى جانب مفهوم السيدان وتنوع التجهيزات الفنية.

وظهرت السيارة بي واي دي f3 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 620 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، ومن أبرز مميزاتها التمتع بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

بي واي دي f3

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار بشكل جيد، بالإضافة إلى الفحص الشامل، سواء بالكشف على الحالة الفنية، أو الهيكلية من الداخل والخارج.

القدرات الفنية وتجهيزات بي واي دي f3

تضم السيارة بي واي دي f3 عددا من التجهيزات منها، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية، ريموت للتحكم في فتح وغلق السيارة، نظام صوتي ترفيهي، مدخل usb و aux، بلوتوث، منفذ طاقة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، سنتر لوك، إنذار، نظام إيموبليزر مانع السرقة.

بي واي دي f3

تحتوي السيارة بي واي دي f3 على فرامل مانعة للانغلاق abs، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل ebd، وسائد هوائية بعدد 2 لحماية السائق والراكب الأمامي، بينما تعتمد السيارة من الناحية الفنية على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

بي واي دي f3

أما عن المنظومة الفنية، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصانًا، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.