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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار شيري تيجو 4 برو 2025 في السعودية.. كروس أوفر اقتصادية

شيري تيجو 4 برو 2025
شيري تيجو 4 برو 2025
صبري طلبه

تنتمي السيارة شيري تيجو 4 برو 2025 إلى فئة السيارات الرياضية من عائلة الكروس أوفر الشهيرة، وتأتي هذه السيارة ضمن إصدارات الفئة الاقتصادية، حيث تبدأ أسعارها في السوق السعودي من 61 ألف ريال تقريبًا، وذلك للفئة الأولى كومفورت.

تجهيزات شيري تيجو 4 برو 2025

تضم السيارة شيري تيجو 4 برو 2025 مستشعرات خلفية للركن، كاميرا، مثبت سرعة، مرايات كهربائية جانبية، مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وسائد هوائية، فتحة سقف بانورامية ، إضاءة أمامية تعمل بتقنية LED، جنوط بمقاس 18 بوصة.

شيري تيجو 4 برو 2025

تحتوي السيارة شيري تيجو 4 برو 2025 على كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، نظام ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، نظام الثبات الالكتروني.

شيري تيجو 4 برو 2025

المواصفات الفنية لسيارة شيري تيجو 4 برو 2025

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو 2025 على محرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، و143 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 170كم/س.

شيري تيجو 4 برو 2025

وتأتي السيارة بمحرك اخر سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، بالاضافة إلى  ناقل سرعات CVT، وتستغرق السيارة حوالي 10 ثواني تسارعًا من 0 إلى سرعة 100 كم/س.

أسعار السيارة شيري تيجو 4 برو 2025 في السعودية

تنطلق السيارة شيري تيجو 4 برو 2025 في السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات الاولى بسعر 61,870 ريال ، والفئة الثانية بسعر 68,103 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 73,832 ريال سعودي.

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