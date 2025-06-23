إم جي ZS موديل 2025.. تعرف على أسعار كسر الزيرو

يضم سوق السيارات المستعملة المصري عدد متنوع من إصدارات MG، ومنها السيارة الرياضية ZS والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، والتي ظهرت بحالة الفبريكا ضمن موديلات 2025، وبمفهوم كسر الزيرو، والذي ينال اهتمام عنه الكثير.

ورصدت السيارة إم جي ZS موديل 2025 كسر زيرو في السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة قدرها مليون جنيه للفئة الأولى، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط الأسعار في السوق، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل لأي سيارة ترغب في شرائها.

إم جي ZS موديل 2025

القدرات الفنية للسيارة إم جي ZS موديل 2025

تعتمد السيارة إم جي ZS موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيكي الأداء.

وتعمل السيارة إم جي ZS موديل 2025 عبر منظومة الجر الأمامي للعجلات، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

إم جي ZS موديل 2025

تجهيزات السيارة إم جي ZS موديل 2025

تضم السيارة إم جي ZS موديل 2025 وسائد هوائية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، سنتر لوك، إنذار مانع للسرقة، مرايات ذات تحكم كهربائي.

كما تضم السيارة إم جي ZS موديل 2025 نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX و USB، جنوط رياضية، شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ريموت تحكم، جنوط، نظام مانع السرقة إيموليزر، مكيف هواء، نظام ترفيهي صوتي.