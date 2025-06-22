5 سيارات يابانية موديل 2025 في السوق المصري.. منها كورولا وقشقاي

يحتوي سوق السيارات المصري على مجموعة مختلفة من الإصدارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم، ونقطة مهمة وهي بلد المنشأ والتجميع، وابرزها العلامات اليابانية، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات يابانية موديل 2025 في السوق المصري

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

أسعار تويوتا كورولا موديل 2025

تتراوح أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2025 في مصر بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

تعتمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 على محرك 1300 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك آخر بقوة 188 حصانًا، سعة 1500 سي سي تيربو، و330 نيوتن متر، مع نواقل سرعات CVT أوتوماتيك لجميع الفئات.

أسعار نيسان قشقاي موديل 2025

تقدم السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 بأسعار تبدأ من 1,499,000 جنيه إلى 1,929,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

زودت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيارات.

أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2025 في مصر من 1,650,000 جنيه إلى 1,880,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر 2025 بمحرك 2700 سي سي، و4000 سي سي، 4 أو 6 سلندر، بقوة تتراوح بين 163 و234 حصانًا، بينما يتراوح عزم الدوران بين 245 و376 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الخلفي أو الكلي للعجلات.

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025

يتراوح سعر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 في مصر بين 3,400,000 جنيه و 3,900,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر

ميتسوبيشي اكسابندر

تستمد ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 104 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، بينما تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 13 ثانية.

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2025 في مصر

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2025 في السوق المصري من 1,300,000 جنيه إلى 1,475,000 جنيه.