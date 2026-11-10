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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع بورصة تورونتو مع هبوط الذهب وتعزز توقعات رفع الفائدة الأميركية

تراجع بورصة تورونتو
تراجع بورصة تورونتو
أ ش أ

نخفض المؤشر الرئيسي للأسهم الكندية خلال تعاملات الثلاثاء، متاثرا بتراجع اسعار الذهب الذي ضغط على اسهم شركات التعدين، في حين عززت بيانات التضخم الاميركية التي جاءت اقوى من المتوقع رهانات استمرار اسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة اطول.

وتراجع مؤشر ستاندارد اند بورز/تي اس اكس المركب بنسبة 0.4% ليصل الى 36283.71 نقطة بحلول الساعة 10:35 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقاد قطاع المواد الخسائر على المؤشر، متراجعا بنحو 3% مع هبوط اسعار الذهب بعد تصريحات لاحد محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي اشار فيها الى احتمال الحاجة الى سياسة نقدية اكثر تشددا اذا استمر التضخم في الارتفاع.

واظهرت البيانات ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، متجاوزا توقعات المحللين التي رجحت ارتفاعا قدره 0.3%.

وعقب البيانات، اصبحت اسواق المال تسعر بالكامل احتمالية رفع الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في ديسمبر.

وفي المقابل، حد من خسائر السوق ارتفاع اسهم القطاع المالي بنسبة 0.5% بدعم من توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، كما صعدت اسهم التكنولوجيا 0.4%.

وعلى صعيد الشركات، هبط سهم جي اف ال انفايرومنت 8.8% بعد تاكيد مجلس ادارة الشركة استراتيجيته بالاستمرار كشركة مدرجة في البورصة. كما اعلنت كندا اعادة فرض عقوبات على 11 كيانا ايرانيا بسبب مساهمتها في الانشطة النووية وبرنامج الصواريخ الباليستية الايراني.

المؤشر الرئيسي للأسهم الكندية تعاملات اسعار الذهب

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