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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة الكويت تُفعل سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك "بيت التمويل الكويتي"

بورصة الكويت
بورصة الكويت
أ ش أ

فعلت بورصة الكويت سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك لبيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار كويتي في أول إدراج على منصة أدوات الدخل الثابت (سندات وصكوك).

وذكرت بورصة الكويت، في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز يدشن فئة أصول جديدة في البورصة ويعزز دورها كمشغل ومطور سوق المال الكويتي من خلال إتاحة بنية سوقية تمكن المؤسسات من إدراج أدواتها التمويلية والرأسمالية وتصل بينها وبين المستثمرين الباحثين عن الفرص.

وأضافت أن إدراج صكوك بيت التمويل الكويتي، الذي جاء بالاسم المختصر "بيتك تير 1 ص 3"، يشكل خطوة عملية في استراتيجية البورصة للتحول إلى سوق متعدد الأصول تتكامل فيه الأسهم وأدوات الدخل الثابت في خدمة احتياجات الاقتصاد الوطني لتسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على تنويع مصادر التمويل وتوفير خيارات أوسع لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية.

وأشارت إلى أن الإدراج يتيح للمستثمرين أدوات تختلف في حقوقها وتوزيعاتها وهياكلها بما يعزز قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية واختيار الأدوات التي تتوافق مع توجهاتهم الاستثمارية.

وذكرت البورصة أن الإدراج يأتي عقب موافقة هيئة أسواق المال بناء على توصية بورصة الكويت وبعد استيفاء المتطلبات المنظمة لإدراج السندات والصكوك وتداولها والافصاح عنها وفقا للأطر الرقابية والتشغيلية المعتمدة.

وأوضحت أن صكوك بيت التمويل الكويتي تندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال وهي صكوك مضاربة دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمعدل توزيع أرباح أولي قدره 5.5% سنويا وتوزيعات نصف سنوية وفق شروط الإصدار.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر الخرافي، إن بورصة الكويت فعلت بهذا الإدراج فئة أصول جديدة في سوق المال الكويتي ورسخت دورها في قيادة التحول إلى سوق متعدد الأصول لتؤسس مسارا جديدا يربط رؤوس الأموال بفرص الاستثمار.

وأضاف أن بورصة الكويت تستثمر كذلك في تطوير سوق المال لتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وتمكين المؤسسات من الوصول إلى أدوات تمويل تساند مشاريعها وخططها الاستثمارية إذ تقوم استراتيجيتها على بناء سوق يواكب احتياجات الأعمال ويحفز توظيف رؤوس الأموال في استثمارات منتجة ليعزز مساهمة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، إن الإدراج وتداول الصكوك يمثل إنجازا تاريخيا وتطورا غير مسبوق في سوق المال الكويتي، واصفا هذا الإدراج بأنه يعد امتدادا لخبرة المجموعة وريادتها في إصدار الصكوك وحرصها على تطوير أدوات رأسمالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستجيب لاحتياجات التمويل والاستثمار.

بورصة الكويت التمويل الكويتي سندات وصكوك

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