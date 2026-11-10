العثور على جثمان سائق لودر داخل خزان مياه بمطروح بعد 3 أيام من اختفائه

عُثر على جثمان شاب يعمل سائق لودر داخل خزان مياه بجوار إحدى محطات الوقود بمدينة مرسى مطروح، وذلك بعد مرور 3 أيام على اختفائه في ظروف غامضة، ما أثار حالة من القلق بين أفراد أسرته الذين كثفوا جهودهم للبحث عنه منذ تغيبه.

بلاغ بالعثور على الجثمان

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغًا بالعثور على جثمان شخص داخل خزان مياه بجوار محطة وقود ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية يرافقها فريق من الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الجثمان لشاب يُدعى «ماهر. م»، يعمل سائقًا على لودر صغير، وكان قد اختفى منذ السبت 7 نوفمبر الجاري، بعدما شوهد للمرة الأخيرة داخل محطة وقود أثناء توجهه لتزويد اللودر بالوقود، قبل أن يختفي دون أن يتمكن ذويه من الوصول إليه.

وبدأت الأسرة رحلة البحث عنه عقب العثور على اللودر متوقفًا بالقرب من محطة الوقود دون وجوده، كما حررت بلاغًا بتغيبه ونشرت استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور عليه.

وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان، مع ترجيح سقوطه داخل خزان المياه، فيما قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد السبب الدقيق للوفاة، إلى جانب تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى رأس الحكمة، لحين انتهاء الإجراءات القانونية وصدور تصريح الدفن وتسليمه إلى أسرته.