التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مضاعفة قيمة المساعدات المالية المقررة لأسر ضحايا حادث قطاري العياط، لتصل إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان رب أسرة، و50 ألف جنيه إذا كان المتوفى فردًا بالأسرة، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحادث.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، تحرك الوزارة فور تلقي إخطار بوقوع الحادث، تنفيذًا لتكليفات وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى انتقال فرق الوزارة إلى موقع الحادث، والتنسيق مع مديريتَي التضامن الاجتماعي بالجيزة وبني سويف، وجمعية الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية لتقديم أوجه الدعم اللوجستي والنفسي لأسر المصابين والمتوفين.

توزيع 2185 وجبة وتوفير مقر لإقامة أسر المصابين

وأوضح عبد الرحمن، خلال كلمته أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه انتقل إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف لمتابعة تقديم الدعم لأهالي المصابين، لافتًا إلى توزيع 2185 وجبة على ذوي المصابين الذين توافدوا من مختلف محافظات الجمهورية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف أنه تم توفير عمارة كاملة لاستضافة الزائرين وأسر المصابين القادمين إلى المستشفى لمتابعة ذويهم، بما يضمن توفير أماكن إقامة مناسبة لهم خلال فترة تلقي العلاج.

5 آلاف جنيه مساعدة عاجلة لكل مصاب وأسرة متوفى

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى صرف مساعدات عاجلة بقيمة 5 آلاف جنيه لكل مصاب، ولكل أسرة متوفى، من خلال الجمعيات الأهلية، خلال الساعات الأولى من وقوع الحادث، أثناء وجود المصابين بالمستشفى.

وأوضح أن المساعدات المالية المقررة للمصابين وفقًا للقانون ترتبط بعدد الأيام التي يقضيها المصاب داخل المستشفى، بحيث تُحدد قيمة المساعدة وفقًا لمدة العلاج الفعلية.

رئيس لجنة النقل يطالب بسرعة صرف التعويضات

وفي السياق ذاته، طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد بيان شامل يتضمن أسماء المصابين والمتوفين وقيمة المبالغ المقررة لكل حالة، مع سرعة صرف المساعدات المالية لأسر الضحايا.

وشدد على ضرورة مراعاة الحالات التي قد تسفر إصاباتها عن إعاقات، وإدراجها ضمن أوجه الدعم المقررة قانونًا، فضلًا عن متابعة المصابين الذين يحتاجون إلى استكمال العلاج، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم على نفقة الدولة حتى تمام التعافي.

كما طالب بتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين والمتوفين، ودراسة الأوضاع الاجتماعية للأسر المتضررة من الحادث، لضمان وصول المساندة المناسبة إليها.