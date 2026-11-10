أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط

كشفت وزارة الصحة والسكان تفاصيل تحركها للتعامل مع تداعيات حادث قطاري العياط، مؤكدة وصول أول سيارة إسعاف إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط من تلقي البلاغ، والدفع بـ82 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة.

وأوضح ممثل وزارة الصحة والسكان، خلال كلمته أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية استقبلت إجمالي 130 مصابًا و7 وفيات، في إطار خطة الطوارئ التي جرى تفعيلها فور وقوع الحادث.

82 سيارة إسعاف ورفع درجة الاستعداد بـ3 محافظات

وأشار ممثل الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات القاهرة والجيزة وبني سويف، مع الدفع بسيارات المصل والدم من عدة محافظات، وتحرك قيادات الوزارة ومديري المديريات الصحية إلى موقع الحادث والمستشفيات لمتابعة استقبال المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن المستشفيات التي استقبلت المصابين شملت الواسطى والعياط وأطفيح وبني سويف التخصصي وجامعة بني سويف، إلى جانب مستشفيي مطاي ومغاغة، مع مشاركة المستشفيات الجامعية في جهود استقبال الحالات وعلاجها.

9 مصابين لا يزالون بالمستشفيات.. 3 بالعناية المركزة

وأكد ممثل وزارة الصحة أن 9 حالات لا تزال تتلقى العلاج بالمستشفيات، موضحًا أن 3 حالات موجودة بالعناية المركزة، و5 حالات تعاني من إصابات متوسطة، بينما توجد حالة واحدة قد تحتاج إلى تدخلات طبية إضافية.

وأشار إلى أن الحالة الصحية لمعظم المصابين المتبقين مستقرة، مع استمرار متابعة الحالات وتقديم الرعاية اللازمة، وتجهيز أسرة الرعاية المركزة والتدخلات الطبية وفقًا لاحتياجات كل حالة.

الصحة: توفير جميع المستلزمات الطبية ومتابعة المصابين

وشدد ممثل الوزارة على توافر جميع المستلزمات والاحتياجات الطبية بالمستشفيات، واستمرار تقديم الخدمات العلاجية للمصابين، مع التأكد من جاهزية المستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة وبني سويف للتعامل مع أي تطورات طارئة.

ومن جانبه، طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بإعداد حصر للحالات التي ستغادر الرعاية المركزة، ومتابعة استكمال علاج جميع المصابين على نفقة الدولة حتى تمام التعافي، وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالحالات التي قد ينتج عن إصابتها إعاقات، وضمان حصولها على أوجه الرعاية الصحية والخدمات المقررة لها.