من ماسورة الصرف إلى كوبري آمن.. وزير الري يعلن انتهاء أزمة تلاميذ نديبة بالبحيرة

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الانتهاء من تنفيذ كوبري المشاة الخرساني الجديد بقرية نديبة بمحافظة البحيرة، خلال أقل من شهر، وذلك في إطار الاستجابة لمشكلة عبور الأهالي والطلاب، وتوفير وسيلة آمنة لعبور المجرى المائي.

وزارة الري

وأوضح سويلم، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أعمال تنفيذ الكوبري بدأت يوم 7 أكتوبر الماضي، وانتهت بالكامل في 4 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الحل المؤقت للمشكلة جرى تنفيذه خلال 24 ساعة فقط من رصدها، لحين الانتهاء من إنشاء الكوبري الخرساني باعتباره الحل الدائم.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن التعامل مع المشكلة لم يتوقف عند تقديم حل مؤقت، بل استمرت المتابعة حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع وتحويل الحل إلى واقع ملموس على الأرض، بما يضمن عبورًا آمنًا للأهالي والطلاب، ويحافظ على سلامتهم.

ووجه سويلم الشكر إلى جميع العاملين الذين شاركوا في تنفيذ الكوبري، مشيدًا بجهودهم في إنجاز الأعمال خلال فترة زمنية قصيرة.

كما أعرب عن تقديره للدور الإيجابي الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي في مساعدة المسؤولين على رصد المشكلات التي تواجه المواطنين، وتسليط الضوء عليها، ومتابعة الإجراءات المتخذة لحلها.