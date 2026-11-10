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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة مستحقات اللاعبين تؤخر تولي حسام الزناتي مهام عمله في الزمالك

نادى الزمالك
نادى الزمالك
نورهان عادل

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن سبب عدم بدء حسام الزناتي مهام عمله مع نادي الزمالك حتى الآن.  
وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«مصدر.. مستحقات اللاعبين المتأخرة السبب وراء عدم بدء حسام الزناتي مهام عمله مع الزمالك حتى الآن».

حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه إدارة الزمالك أزمة مالية، تسببت في تأخر صرف مستحقات عدد من اللاعبين، الذين طالبوا بالحصول على جزء من مستحقاتهم المتأخرة، خاصة مع عدم حصولهم على دفعات جديدة منذ بداية الموسم.

وكانت إدارة الزمالك قد وعدت اللاعبين بتسوية مستحقاتهم المالية، مع تحديد الأول من ديسمبر المقبل موعدًا لصرف الدفعات المتأخرة ومقدمات عقود الموسم الجديد.

كما يترقب مسؤولو القلعة البيضاء حسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية استقرار الأوضاع داخل الفريق، بالتزامن مع ارتباط الزمالك بمنافسات قوية على المستويين المحلي والأفريقي.

ولا يزال ملف تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي معلقًا، لحين الانتهاء من التفاصيل المتعلقة ببدء مهمته وتوفير المتطلبات اللازمة للقيام بدوره داخل النادي

أحمد حسن حسام الزناتي الزمالك فيسبوك

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