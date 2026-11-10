انتكاسة لبورصة لندن.. دانجوتي للأسمنت تلغي خطط الإدراج الثانوي

ألغت شركة دانجوتي للأسمنت النيجيرية، اليوم / الثلاثاء / خططها للإدراج الثانوي في بورصة لندن، عازية القرار إلى ظروف السوق وأولوياتها الاستراتيجية، في انتكاسة جديدة للبورصة البريطانية التي واجهت صعوبات في استقطاب شركات كبرى جديدة للإدراج.

وكانت الشركة قد كشفت في مايو الماضي عن بدء محادثات أولية بشأن إمكانية الإدراج في لندن، في خطوة كان من شأنها توسيع نطاق وصولها إلى المستثمرين الدوليين وتعزيز فرص حصولها على التمويل ورؤوس الأموال من الأسواق الخارجية.

وشهدت بورصة لندن خلال الفترة الأخيرة تزايدا في عدد الشركات التي قررت التخارج منها أو جرى الاستحواذ عليها من جانب منافسين أكبر أو شركات استثمار مباشر، ما يعكس التحديات التي تواجهها في جذب الشركات وتعزيز جاذبيتها أمام المُصدرين الجدد.

وتعد دانجوتي للأسمنت جزءا من الإمبراطورية الاستثمارية الواسعة للملياردير النيجيري أليكو دانجوتي، الذي أطلق في سبتمبر الماضي أكبر عملية طرح عام أولي للأسهم في تاريخ أفريقيا، من خلال إدراج مصفاة النفط التابعة له في البورصة النيجيرية الرئيسية.

وقالت الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية حاليا 24.79 تريليون نيرة نيجيرية (18.42 مليار دولار)، إن أسهمها ستظل مدرجة في بورصة نيجيريا، مؤكدة أن قرار إلغاء الإدراج الثانوي في لندن لن يؤثر على عملياتها أو خططها التجارية.

