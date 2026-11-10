محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أنه والرئيس ترامب كانا على حق في ضرب إيران، مؤكداً أنها كانت قانونية وضرورية لحماية الأمريكيين.

وقال هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاجون في أرلينجتون بولاية فرجينيا إن محاولات الاستجواب في الكونجرس بشأن هذه العمليات ليست سوى "مهرجان سياسي"، معتبراً أن مساعي إقالته تمثل استهدافاً للعسكريين الأمريكيين الذين نفذوا أوامر قانونية.

وأضاف أنه لا يمكن معاقبة القوات الأمريكية على تنفيذ عمليات عسكرية مشروعة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك العمليات ويقف خلفها.

وشدد على أن العمليات ضد الحوثيين ثم إيران كانت ضرورية، مشيراً إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية "دُمرت" وأن الحصار المفروض على موانئ إيران "صارم ويحقق أهدافه".

وتابع: "لو عاد الزمن إلى الوراء فسيكون خيارنا ضرب إيران".

ومضى هيجسيث قائلاً إن الولايات المتحدة لم تبدأ الحرب مع إيران، لكنها من بدأتها منذ 47 عاماً، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترامب قام بالعمل الصحيح ضد إيران لحماية الأمريكيين.

وأكد أن واشنطن لن تعتذر عما قامت به في إيران، وأنها تواصل مراقبة جميع التحركات الإيرانية وهي على استعداد للتعامل معها.

ورفض المقارنات مع حروب سابقة، قائلاً إن الولايات المتحدة لم تتكبد خسائر في عملياتها ضد إيران كما حدث في حرب فيتنام، لافتاً إلى أن إدارة ترامب نجحت وفي مواجهة كارتلات تهريب المخدرات و"اصطيادها براً وبحراً".

وأضاف إن مساعي الكونجرس لإقالته مهزلة ولم يسبق عزل أي وزير للدفاع في تاريخ الولايات المتحدة.