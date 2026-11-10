رئيس لبنان يبحث مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية وتنفيذ قرارات السلطة السياسية

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الأوضاع الأمنية في البلاد وخاصة في الجنوب والمهام التي يضطلع بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.

وأشار عون، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، إلى الدور الذي يقوم به الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، وذلك في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ المهام الموكلة إليه؛ بما يضمن حماية البلاد والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشاد بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في تنفيذ الإجراءات الأمنية في بيروت، وذلك في إطار تعزيز الأمن في العاصمة ومنع التجاوزات؛ بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وحفظ النظام العام.