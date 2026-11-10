مهرجان بورسعيد ينظم ورشة لكتابة السيناريو تقدمها السيناريست د. ثناء هاشم

ينظم مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، ضمن فعاليات دورته الثانية، ورشة متخصصة في فن كتابة السيناريو، تقدمها السيناريست الكبيرة د. ثناء هاشم، رئيس قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وذلك في إطار اهتمام المهرجان بدعم المواهب الشابة وصقل قدراتها الإبداعية، وإتاحة الفرصة أمامها للاستفادة من خبرات كبار المتخصصين في صناعة السينما.

ورشة كتابة

وتقام الورشة تحت شعار «الموهبة دون تعلّم كالوقود دون محرك، يحترق دون أن يفعل شيئًا»، تأكيدًا على أهمية الجمع بين الموهبة والدراسة، وأن الإبداع السينمائي لا يكتمل إلا بالمعرفة والتدريب والوعي بأدوات الكتابة وفنون الحكي.

وتتناول الورشة عددًا من المحاور الأساسية، في مقدمتها ماهية السيناريو ووظيفة الفيلم، وكيفية الدخول إلى عالم الحكايات بأسلوب متين ومشوق، إلى جانب التعرف على المبادئ الأساسية لكتابة السيناريو، وأسس بناء الحكاية وتطوير الأفكار وتحويلها إلى أعمال سينمائية مؤثرة.

كما تسلط الدكتورة ثناء هاشم الضوء على الفروق النوعية بين الفيلم الروائي الطويل والفيلم الروائي القصير والفيلم التسجيلي، وخصوصية كل نوع من حيث البناء الدرامي وأسلوب السرد والمعالجة السينمائية، بما يساعد المشاركين على فهم طبيعة الكتابة لكل شكل من أشكال التعبير السينمائي.

وتأتي الورشة ضمن البرنامج الثقافي والتدريبي للمهرجان، في إطار رؤيته الرامية إلى دعم صناعة السينما، واكتشاف المواهب الجديدة، وفتح آفاق التعلم والتواصل بين الأجيال المختلفة من المبدعين.

ويدعو مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الراغبين في المشاركة بالورشة من الشباب والمهتمين بفنون الكتابة السينمائية إلى تسجيل بياناتهم من خلال استمارة التقديم عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/JaFuP7GFAssUVdXF6

ويسعى مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، من خلال هذه الورش المتخصصة، إلى ترسيخ دوره بوصفه منصة ثقافية وفنية لا تقتصر على عرض الأفلام والاحتفاء بصناعها، بل تمتد رسالتها إلى الإسهام في إعداد جيل جديد من المبدعين القادرين على تقديم حكايات سينمائية تحمل رؤى فنية وإنسانية متميزة.