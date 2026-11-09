مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يكرم حسين فهمي في دورته الثانية

في احتفاء بقامة فنية استثنائية وأحد أبرز رموز السينما المصرية والعربية، أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، عن تكريم النجم الكبير حسين فهمي، خلال فعاليات دورته الثانية، التي تُقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تحيي الأمل»، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في إثراء الفن السابع.

يأتي تكريم حسين فهمي بوصفه أحد أهم نجوم السينما المصرية الذين نجحوا في الحفاظ على حضورهم الفني ومكانتهم الرفيعة على مدار أكثر من خمسة عقود من الإبداع والعطاء، قدم خلالها عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، واستطاع أن يصنع لنفسه تاريخًا فنيًا متميزًا، وأن يحجز مكانة خاصة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

ويمثل حسين فهمي نموذجًا للفنان المثقف الذي جمع بين الموهبة والحضور والكاريزما والوعي بقيمة الفن ورسالته، حيث تنوعت أدواره بين الرومانسية والدراما الاجتماعية والسياسية والكوميديا، ونجح في تقديم شخصيات أصبحت جزءًا من ذاكرة السينما المصرية، من خلال أعمال بارزة، من بينها «خلي بالك من زوزو»، و«الرصاصة لا تزال في جيبي»، و«الإخوة الأعداء»، و«العار»، و«جري الوحوش»، وغيرها من الأعمال التي شكلت محطات مهمة في مسيرته الفنية.

ولم يقتصر تأثير النجم الكبير حسين فهمي على الشاشة فقط، بل امتد إلى حضوره الثقافي والسينمائي، ومشاركاته في المحافل الفنية المحلية والدولية، وإسهاماته في دعم صناعة السينما المصرية، فضلًا عن توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بما يعكس مكانته كأحد الوجوه البارزة التي ارتبط اسمها بتاريخ السينما المصرية وحضورها على الساحة الدولية.

ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة في ظل انعقاد الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي تحت شعار «سينما تحيي الأمل»، الذي يعكس إيمان المهرجان بقوة الفن السابع في إحياء الذاكرة الإنسانية، وترسيخ قيم الصمود والسلام، وقدرته على منح الأجيال الجديدة مساحات للأمل والإبداع.

كما تتزامن الدورة الثانية مع الذكرى السبعين لملحمة المقاومة الشعبية في بورسعيد عام 1956، في استحضار لتاريخ المدينة الباسل، وما تمثله من رمز وطني للصمود والإرادة والانتصار، لتلتقي رسالة السينما مع ذاكرة المكان في احتفاء يجمع بين التاريخ والفن والإنسان.

ويعكس اختيار حسين فهمي للتكريم حرص إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي على الاحتفاء بالقامات الفنية الكبرى التي أسهمت في تشكيل وجدان أجيال متعاقبة، وتقديم نماذج ملهمة للأجيال الجديدة من السينمائيين، بما يؤكد أن تكريم رموز الفن ليس مجرد احتفاء بتاريخهم، بل هو تقدير لقيمة الإبداع ودوره المستمر في بناء الوعي والارتقاء بالذوق العام.

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

ويواصل مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، من خلال دورته الثانية، ترسيخ حضوره على خريطة المهرجانات السينمائية، ساعيًا إلى تقديم حدث ثقافي وفني يليق بتاريخ مدينة بورسعيد ومكانتها، ويجمع بين الاحتفاء برواد الفن السابع ودعم المواهب الجديدة والانفتاح على التجارب السينمائية المصرية والعربية والدولية.

يأتي تكريم النجم الكبير حسين فهمي ليشكل إحدى أبرز محطات الدورة الثانية، واحتفاءً بمسيرة فنان ظل اسمه حاضرًا في وجدان الجمهور، وأسهم بإبداعه وتاريخه في كتابة صفحات مضيئة من تاريخ السينما المصرية والعربية.