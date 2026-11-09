بحضور مفتى الجمهورية ورئيس جامعة عين شمس .. الجامعة تحتفي بمئوية مجلة الأزهر وتناقش دورها في صناعة الوعي

في لقاء فكري وثقافي يجمع عراقة الأزهر الشريف وريادة جامعة عين شمس، ووسط حضور طلابى لافت نظم قطاع التعليم والطلاب ندوة بعنوان «دور مجلة الأزهر في صناعة الوعي ومعالجة قضايا الواقع الإنساني»، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على إصدار مجلة الأزهر، بتشريف فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، وبمشاركة كوكبة من كبار علماء الأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وبحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم العدوي، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور حسن خليل، الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، و الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، وعددًا من قيادات جامعة عين شمس، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

جاءت الندوة من تنظيم قطاع التعليم والطلاب، واتحاد طلاب جامعة عين شمس، وأسرة طلاب من أجل مصر بتنسيق واشراف إدارى الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب والدكتورة سمر رجب رائد أسرة طلاب من أجل مصر.

وأدار الندوة الإعلامي الأستاذ عبد الله يسري،

في كلمته أعرب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية عن خالص شكره وتقديره لجامعة عين شمس وقياداتها على الاستضافة الكريمة لهذه الندوة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجسد حقيقة أن بناء الوعي لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات، ويعكس نموذجًا للشراكة المثمرة بين المؤسسة الدينية والمؤسسات التربوية والتعليمية.

وأشار إلى أن مجلة الأزهر بما قدمته للمجتمع المصري والإنساني، لا تمثل مجرد تراث مكتوب أو ذاكرة علمية، وإنما تعد منبرًا فاعلًا في صناعة الوعي وترسيخ قيم الموضوعية والإنصاف في تناول القضايا والحكم عليها؛ فقد اتسمت بالانفتاح على مختلف التيارات والمدارس الفكرية دون انحياز إلى تيار دون آخر، وظلت مجلة إنسانية عامة تخاطب مختلف فئات البشر، وهو ما انعكس في مكانتها العلمية، حتى إن عددًا من الجامعات العالمية حرص على التواصل معها للحصول على الأعداد الناقصة من أرشيفها.

وأضاف أن من أبرز ما ميز المجلة الأمانة في النقل والطابع النقدي، وإتاحة المساحة لمختلف المدارس العلمية والأدبية والفلسفية، والمذاهب الفقهية، بما أسهم في ترسيخ منهج علمي وبناء فكري يتسع لتعدد الآراء ويقبل الاختلاف.

وفيما يتعلق بالقضايا الفكرية التي أولتها المجلة اهتمامًا، وفي مقدمتها الإلحاد والغزو الثقافي، أوضح أنها اعتمدت في معالجتها على مجموعة من المرتكزات، يأتي في مقدمتها إبراز أثر الدين في حياة الإنسان، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الحضارات وتشكيل المجتمعات، مع مراعاة مستويات الخطاب وتنوع الأدلة والأدوات والوسائل، من الخطاب الوجداني والعاطفي إلى الدليل العقلي والبرهان العلمي. كما حرصت على تحقيق التكامل بين العقل والنقل، وإبراز العلاقة بين الدين والعلم في مناقشة شبهات الإلحاد والرد عليها، بما يجمع بين قوة الحجة ووضوح المنهج وعمق الطرح.

وفي كلمته، رحب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بضيوف الجامعة، مؤكدًا اعتزاز الجامعة باستضافة القامات الفكرية والعلمية والدينية، وحرصها على المشاركة في الحوارات الجادة التي تسهم في بناء الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي.

وأكد رئيس الجامعة أن الاحتفاء بمرور مائة عام على إصدار مجلة الأزهر يمثل مناسبة فكرية وثقافية بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن المجلة لم تكن يومًا مجرد مطبوعة دورية، وإنما ظلت على مدار قرن كامل منبرًا للفكر المستنير، ونافذة للمعرفة الرصينة، وصوتًا يعبر عن رسالة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الأفكار المغلوطة.

وأوضح أن صناعة الوعي لم تعد مسؤولية مؤسسة واحدة، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، لبناء عقل قادر على التفكير النقدي، والتمييز بين الحقيقة والشائعة، والانفتاح على الآخر دون التفريط في الهوية والقيم الأصيلة.

وأضاف أن رسالة الجامعة لا تقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية وإعداد الكوادر المتخصصة، بل تمتد إلى بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح واحترام التنوع، وتعزيز قدرة الشباب على التعامل الواعي والمسؤول مع تحديات العصر، مؤكدًا أن العلم والوعي والقيم الإنسانية تمثل معًا الأساس الحقيقي لبناء المجتمعات وتقدم الأمم.

وأشار إلى أهمية مواكبة مستقبل الخطاب الفكري والديني للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، بما يضمن وصول رسالة المؤسسات العلمية العريقة إلى الأجيال الجديدة بلغة معاصرة تجمع بين أصالة الفكر وحداثة الوسيلة.

واختتم كلمته بالتأكيد على اعتزاز جامعة عين شمس بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وحرصها على دعم المبادرات والفعاليات التي تعزز الحوار العلمي والفكري، وتسهم في نشر الوعي المستنير بين شباب الجامعات، مهنئًا مجلة الأزهر بمئويتها الأولى، ومتمنيًا لها مزيدًا من العطاء والتأثير والتنوير.

ومن جانبه، أشار الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بأهمية دور المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية في بناء الإنسان وتشكيل وعي الأجيال الجديدة، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية وإنسانية متسارعة.

وأوضح أن قطاع التعليم والطلاب يحرص على أن يمتد دور الجامعة إلى ما هو أبعد من تقديم المعرفة الأكاديمية، ليشمل بناء شخصية الإنسان المتكاملة، وتنمية وعيه، وتعزيز انتمائه الوطني، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش وقبول الآخر، من خلال الأنشطة والفعاليات واللقاءات الفكرية والثقافية التي تفتح أمام الشباب آفاقًا أوسع للحوار والتفكير الواعي والمسؤول.

وتناول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، قضية تجديد الخطاب الديني في عصر التحديات الثقافية والمعرفية، مؤكدًا أهمية تطوير الخطاب الديني بما يتناسب مع طبيعة كل فئة من فئات المجتمع، وصولًا إلى بناء وعي حقيقي قادر على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية، وتحصين العقول في ظل ما يشهده العالم من محاولات للاختراق الفكري والثقافي.

وأوضح أن الوعي الإنساني أصبح في حاجة مستمرة إلى خطاب متجدد، مستشهدًا بالتشابه بين العقل البشري والأنظمة التقنية التي تحتاج إلى برامج مضادة للفيروسات لحمايتها من الاختراق، مشيرًا إلى أن سهولة تداول المعلومات وتعدد مصادر المعرفة جعلا العقل أكثر عرضة للتأثر بالأفكار المغلوطة، وهو ما يفرض ضرورة تطوير أدوات بناء الوعي وحمايته.

وأشار إلى أن مجلة الأزهر تقدم نموذجًا للخطاب الديني المتجدد، القائم على المنطقية والواقعية في تناول القضايا ومعالجتها، من خلال طرح فكري يخاطب مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما الطلاب الوافدين الذين يشكلون قطاعًا كبيرًا من الدارسين بالأزهر الشريف، بما يعزز دور المجلة في نشر الفكر الوسطي وترسيخ الوعي الديني المستنير.

وتناول فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم العدوي، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، دور مجلة الأزهر في التعبير عن الحق العربي والدفاع عن المقدسات الإسلامية، مؤكدًا أن صفحات المجلة جسدت على مدار تاريخها موقفًا واضحًا في مساندة القضايا العربية والإسلامية، والتعريف بالحقوق المشروعة والدفاع عن المقدسات.

وأشار إلى أن الحفاظ على الوحدة الوطنية كان ولا يزال أحد المرتكزات الرئيسية التي حرصت مجلة الأزهر على ترسيخها، من خلال التأكيد على وحدة الوطن وصون أراضيه، والدفاع عن قضاياه الوطنية، إلى جانب تبني قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مقدساتها.

وأوضح أن المجلة أولت القضية الفلسطينية والحقوق العربية في فلسطين اهتمامًا كبيرًا، وحرصت على إتاحة صفحاتها للعديد من الكُتّاب والمفكرين لطرح رؤاهم وتناول أبعاد القضية، بما يعكس موقفها الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأكد أن مجلة الأزهر تمثل شاهدًا تاريخيًا مهمًا على أبرز الأحداث السياسية التي شهدها الوطن على مدار مائة عام، حيث وثقت صفحاتها مواقف ومراحل فارقة في تاريخ مصر، وعكست دور المؤسسة الأزهرية في التفاعل مع قضايا الوطن والأمة.

و استعرض الدكتور حسن خليل، الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية ، مراحل الإعداد الفني لمجلة الأزهر، وما يتطلبه إصدارها من جهد تحريري وفني متكامل، متناولًا مسيرتها الممتدة عبر 1200 عدد، وما شهدته من تطور في الشكل والمضمون على مدار هذه السنوات، موضحًا أن المجلة تضم سبعة أبواب متنوعة تثري محتواها وتخاطب اهتمامات شرائح متعددة من القراء، حيث تتناول موضوعات الأخلاق والشريعة والعلوم الدينية، إلى جانب ركن المرأة والشعر، وغيرها من الأبواب الثقافية والاجتماعية، بما يعكس تنوع رسالتها وحرصها على تقديم محتوى هادف يجمع بين المعرفة والتوعية والثقافة.

كما شهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي استعرض تاريخ مجلة الأزهر الشريف، ومسيرتها الممتدة على مدار مائة عام، وأبرز التحديات الفكرية والثقافية التي تصدت لها، ودورها في تشكيل الوعي ومواكبة قضايا المجتمع.

كما تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة أمام الحضور، بما أتاح حوارًا ثريًا وتفاعلًا مثمرًا أسهم في إثراء محاور الندوة.

وفي ختام الفعاليات، قام الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بتكريم فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، وإهداء فضيلته درع جامعة عين شمس؛ تقديرًا لمشاركته الكريمة وإسهاماته العلمية والفكرية.