يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة

أكد المتحدث باسم اليونيسف، أن معاناة سكان قطاع غزة تتفاقم مع موجة الأمطار والبرد القارس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الاخبارية” في خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم اليونيسف:" ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة محمد منصور، أن التاريخ سيسجل أن مصر كانت ومازالت السند والظهير لأهالي غزة، مطالبا العالم بأن يحذو حذو مصر ويقف إلى جانب أهالي القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة بسبب المنخفض الجوي.

وقال منصور ـ في مداخلة هاتفية على قناة ( النيل ) للأخبار ـ "لقد ناشدنا العالم أكثر من مرة ونطالبهم بتحمل المسؤولية والوقوف إلى جانب أهالي القطاع كما تفعل مصر"، مشيرا إلى أن القطاع يضم نحو 2 مليون فلسطيني يعانون في ظل هذه الظروف العصيبة.