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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مجدي يعقوب.. جراح القلوب الذي تجاوزت رسالته حدود الطب.. شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ58

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
جمال عاشور

من غرف العمليات التي خاض فيها معارك إنقاذ القلوب، إلى مركز أسوان للقلب الذي أصبح نافذة أمل لآلاف المرضى، امتدت رحلة الدكتور مجدي يعقوب لتقدم نموذجًا استثنائيًا للعالم الذي لم يفصل بين التفوق العلمي والمسؤولية الإنسانية، فهو ليس مجرد جراح قلب مصري حقق شهرة عالمية، وإنما صاحب مشروع طبي وإنساني جعل من العلم وسيلة لإنقاذ حياة الإنسان، ومن المعرفة طريقًا لخدمة المجتمع، ليأتي اختياره شخصيةً للدورة الـ58 من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2027، احتفاءً بمسيرة علمية وإنسانية تجاوز صداها حدود مصر.

وجاء اختيار جراح القلب العالمي خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للمعرض، تقديرًا لمسيرته العلمية والإنسانية وعطائه المتميز، ليكون إحدى شخصيتي المعرض إلى جانب المفكر المصري الراحل أحمد لطفي السيد، فيما اختير شعار «مصر تقرأ» عنوانًا للدورة الجديدة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يناير إلى 2 فبراير 2027.

من بلبيس إلى العالمية.. بداية رحلة إنقاذ القلوب

ولد الدكتور مجدي يعقوب في 16 نوفمبر 1935 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، ونشأ في أسرة مصرية كان لها تأثير في تشكيل اهتمامه بالطب، خاصة بعد وفاة إحدى قريباته بسبب مرض في القلب، وهي تجربة ارتبطت لاحقًا برغبته في التخصص في جراحة القلب.

التحق بكلية الطب بجامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1957، قبل أن يسافر إلى بريطانيا عام 1962 لاستكمال مسيرته المهنية والعلمية، وهناك بدأ رحلة طويلة في عالم جراحة القلب والصدر، مستفيدًا من التطور الطبي والبحثي في المؤسسات البريطانية، حتى أصبح أحد أبرز الأسماء العالمية في هذا التخصص.

عمل يعقوب في مستشفى هيرفيلد بلندن منذ عام 1969، واستمر في العمل بها حتى عام 2001، كما عمل بمستشفى رويال برومبتون، وتولى مناصب أكاديمية وبحثية مرموقة، وأسهم في تطوير جراحات زراعة القلب والرئة، وعلاج الحالات المعقدة، خاصة أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال.


ولم تتوقف إنجازاته عند إجراء العمليات الجراحية، فقد أسس في هيرفيلد واحدًا من أكبر برامج زراعة القلب والرئة في العالم، وأُجريت من خلاله أكثر من 2500 عملية زراعة، كما قاد أبحاثًا متقدمة في مجالات هندسة الأنسجة وصمامات القلب وتجديد عضلة القلب، وأشرف على أجيال من الباحثين والأطباء.


«سلسلة الأمل».. حين يتحول العلم إلى رسالة إنسانية
لم ينظر مجدي يعقوب إلى الطب باعتباره مهنة تنتهي عند حدود المستشفى أو غرفة العمليات، وإنما تعامل معه باعتباره مسؤولية إنسانية تتطلب الوصول إلى المرضى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص العلاج دون تمييز بسبب الفقر أو المكان أو الظروف الاجتماعية.

وفي مصر، أسس عام 2008 مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، التي أطلقت مركز أسوان للقلب عام 2009، ليصبح أحد أبرز المشروعات الطبية المتخصصة في علاج أمراض القلب والبحث العلمي والتدريب الطبي.

ويقدم المركز خدماته العلاجية بالمجان، مع اهتمام خاص بالأطفال والمرضى غير القادرين، إلى جانب تدريب الأطباء والتمريض والباحثين وفقًا للمعايير الطبية العالمية، وإجراء أبحاث متقدمة تسهم في تطوير أساليب التشخيص والعلاج.


ويمثل مشروع أسوان ترجمة عملية لفلسفة يعقوب في العمل الطبي، التي تقوم على أن الحصول على العلاج المتقدم حق إنساني، وأن التفوق العلمي لا تكتمل قيمته إلا عندما يصل أثره إلى حياة الناس، وهو ما جعل تجربته تتجاوز حدود الإنجاز الشخصي إلى تأسيس مؤسسة علمية وإنسانية تستهدف الاستمرار عبر الأجيال.

أوسمة عالمية وتقدير لمسيرة استثنائية

حظيت مسيرة الدكتور مجدي يعقوب بتقدير دولي واسع، فحصل على لقب «فارس» من الملكة إليزابيث الثانية عام 1991 تقديرًا لخدماته في مجال الطب وجراحة القلب، كما انتخب زميلًا للجمعية الملكية البريطانية عام 1999، وحصل على وسام النيل عام 2011، وهو من أرفع الأوسمة المصرية، ثم نال وسام الاستحقاق البريطاني عام 2014.


كما حصل على عدد من الجوائز والتكريمات العلمية الدولية، تقديرًا لإسهاماته في تطوير جراحات القلب وزراعة الأعضاء والبحث الطبي، فضلًا عن دوره في تدريب الأطباء ونقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة.

ورغم هذه المكانة الدولية، ظل ارتباطه بمصر حاضرًا في مشروعه العلمي والإنساني، من خلال العمل على تطوير منظومة متكاملة لعلاج أمراض القلب والبحث العلمي، وتوسيع فرص الحصول على الرعاية الطبية المتقدمة.


من غرفة العمليات إلى معرض الكتاب.. حكاية علم وإنسانية
يحمل اختيار مجدي يعقوب شخصيةً للدورة الـ58 من معرض القاهرة الدولي للكتاب دلالة تتجاوز الاحتفاء بإنجازات طبيب مصري وصل إلى العالمية، إذ يقدم نموذجًا مختلفًا للشخصية التي يحتفي بها المعرض، ويؤكد أن الثقافة والمعرفة لا تنفصلان عن العلم والبحث والاكتشاف.


كما يكتسب الاختيار أهمية خاصة مع وجود اسم المفكر أحمد لطفي السيد ضمن شخصيات الدورة نفسها؛ فبينما ارتبط مشروع الأخير بتحرير العقل وبناء الوعي واستقلال الفكر، جسّد يعقوب قدرة العلم على تحويل المعرفة إلى إنجاز يخدم الإنسان ويحسن جودة حياته.

وتتقاطع هذه الرسالة مع شعار الدورة «مصر تقرأ»، الذي يفتح المجال أمام تقديم نماذج ملهمة للأجيال الجديدة، لا تكتفي باستعراض الإنجازات، وإنما تكشف الطريق الذي يقود إليها، من التعليم والبحث العلمي إلى الإصرار والعمل والإيمان بقيمة الإنسان.


وبعد رحلة علمية وإنسانية امتدت لعقود، يظل مجدي يعقوب نموذجًا للعالم الذي لم يكتفِ بأن يضع اسمه في تاريخ الطب، بل عمل على تأسيس تجربة قابلة للاستمرار، تنقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة، وتمنح آلاف المرضى فرصة جديدة للحياة.


ففي سيرته لا نجد حكاية جراح أنقذ قلوبًا فحسب، بل حكاية إنسان جعل من العلم رسالة، ومن النجاح مسؤولية، ومن حب الوطن مشروعًا يتجاوز الحدود الجغرافية ليصل أثره إلى العالم.

مركز أسوان للقلب مجدي يعقوب معرض القاهرة الدولي للكتاب حدود مصر جراح القلب العالمي

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