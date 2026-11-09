قبل أحداث يناير.. محمد شيرين يكشف تفاصيل تقارير رُفعت إلى رئيس الجمهورية

كشف المستشار محمد شيرين عن تفاصيل التقارير التي كانت ترفعها مباحث أمن الدولة إلى المسؤولين قبل أحداث 25 يناير، مشيرًا إلى أنها تضمنت تحذيرات بشأن تحركات بعض الأشخاص وتدهور الأوضاع في البلاد، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الواجب.

وقال شيرين، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مباحث أمن الدولة كانت ترفع تقارير إلى المسؤولين في ذلك الوقت، وكان يتم عرضها على رئيس الجمهورية.

وأضاف أن هذه التقارير تضمنت تحذيرات من تحركات بعض الأشخاص وسوء الأحوال آنذاك، إلا أن المذكرات لم تلقَ الاهتمام الكافي من المسؤولين.