خبيرة نفسية: الوعي الأسري والمدرسي صمام أمان لحماية الطفل

أكدت الدكتورة بنة بوزبون الخبير النفسي ومسؤول الصحة النفسية بمؤسسة سلامة الطفل في الشارقة أن الأسرة تمثل نقطة البداية في بناء شخصية الطفل وتعزيز قدرته على التواصل، مشددة على أن حماية الطفل من الإساءة والانتهاكات تتطلب تكامل الأدوار النفسية والاجتماعية والطبية والقانونية.

وقالت الدكتورة بوزبون، في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدليل الإرشادي للمصطلحات المستخدمة في مجال حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية المتخصص الصادر عن مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الانسانية خلال الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يجمع المصطلحات النفسية والاجتماعية والطبية والقانونية، كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو توحيد لغة التعامل بين جميع الجهات المعنية بحماية الطفل.

وأضافت "أن خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ضرورية، لكنها لا تعفي المعلم من دوره التربوي الأساسي"، موضحة أن الطفل يقضي جزءا كبيرا من يومه داخل المدرسة والفصل الدراسي، ما يجعل المعلم شريكا رئيسيا في اكتشاف احتياجاته وملاحظة التغيرات التي قد تطرأ على سلوكه.

وتابعت "أن المعلم ليس مجرد ناقل للمعلومات، وإنما مربٍ وقدوة، تقع على عاتقه مسؤولية الاستماع إلى الطلاب وملاحظة تفاعلاتهم مع بعضهم البعض، وقراءة لغة الجسد وتعزيز السلوك الإيجابي؛ بما يساعد على اكتشاف قدراتهم الداخلية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم".

وأكدت أن بناء الحوار بين المعلم والطلاب وتشجيع الطفل على التعبير عن أفكاره ومشاعره، يمثلان أحد أهم عناصر الوقاية والحماية، ويساعدان على ترسيخ مفاهيم السلوك الصحيح والخاطئ منذ المراحل العمرية المبكرة.

وأشارت إلى أن مؤسسة سلامة الطفل بالشارقة تعمل على تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء والعاملين في المجالات الجنائية والنيابة وقطاع التعليم على إجراء مقابلات مهنية مع الأطفال، وإعداد تقارير دقيقة تساعد الجهات القضائية على فهم الوقائع واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضحت أن أهمية الدليل لا تقتصر على توحيد المفاهيم، وإنما تمتد إلى ضمان انتقال المعلومات بين التخصصات المختلفة بصورة واضحة، بحيث يستطيع الطبيب والأخصائي النفسي والاجتماعي والقانوني فهم طبيعة الحالة من زواياها المتعددة، دون اختلاف في تفسير المصطلحات أو تشتت في المعلومات.

السرية وبناء الثقة مع الأسرة

وحول امتناع بعض الأطفال والأسر عن الحديث عن وقائع الإساءة أو التحرش خوفا من الوصمة الاجتماعية، أكدت بنة بوزبون أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ ببناء الثقة مع الأسرة ورفع وعي الوالدين بطبيعة الإجراءات، موضحة أن المؤسسة تحرص على عدم استخدام أوصاف ومصطلحات قد تثير خوف الطفل أو أسرته، وأن كلمة "ضحية" ليست من المصطلحات التي تفضل استخدامها في المقابلات.

وأشارت إلى أن أولياء الأمور يحصلون على شرح مسبق لطبيعة المقابلة وكيفية إجرائها، كما يتم إعداد الطفل نفسيا باستخدام لغة مريحة ومناسبة لعمره، بعيدا عن المصطلحات الصادمة، مؤكدة أن اقتناع الأسرة بأن الهدف الأساسي هو مصلحة الطفل وحمايته، وليس التعرض له إعلاميا، يسهم في تشجيعها على التعاون والإفصاح عن المعلومات الضرورية.

ولفتت إلى أن التنوع الثقافي في إمارة الشارقة التي تضم نحو 200 جنسية، يفرض ضرورة مراعاة الخلفيات الثقافية والاجتماعية للأسر عند تقديم الخدمات النفسية، مشددة على أنه لا يمكن تقديم خدمة نفسية فعالة دون فهم ثقافة الطفل وأسرته وطبيعة المجتمع الذي ينتمي إليه.

وأوضحت أن "بيت كنف"، التابع لمؤسسة سلامة الطفل، يوفر نموذجا متكاملا للتعامل مع حالات الأطفال، إذ تتم المقابلات في سرية تامة، ويحضر ممثل النيابة والطبيب الشرعي إلى المكان، وتقدم الخدمات العلاجية والمتابعة تحت سقف واحد؛ بما يضمن حماية خصوصية الطفل والأسرة ويجنبهم تكرار الانتقال بين الجهات المختلفة.

التقرير العلمي يعزز حماية الحقوق

وفيما يتعلق بدور التشريعات في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، قالت بنة بوزبون "إن إمارة الشارقة تمتلك تشريعات وإجراءات مهمة لحماية الطفل"، موضحة أن أحد أبرز التحديات يتمثل في كيفية إعداد التقرير المهني بصورة علمية دقيقة واستخدام المصطلحات الطبية والنفسية والاجتماعية والجنائية؛ بما يتوافق مع اللغة القانونية.

وأضافت أن التقرير الدقيق يساعد القاضي على تكوين صورة واضحة عن الواقعة، وكأن المتخصصين ينقلون إليه تفاصيل الحدث من خلال تقييم علمي ومهني، مؤكدة أن توحيد لغة التقارير بين مختلف الجهات يعزز قدرة منظومة العدالة على التعامل مع الحالات وحفظ حقوق الأطفال.

وشددت على أن التعافي النفسي لا يتوقف عند انتهاء الإجراءات القانونية، بل يحتاج إلى متابعة مستمرة، لافتة إلى أن بعض الأطفال قد يحتاجون إلى نحو ستة أشهر للتكيف مع الآثار النفسية المترتبة على التجربة، مع اختلاف الاستجابة من طفل إلى آخر وفقاً للفروق الفردية والظروف الأسرية والثقافية.

وأكدت أن المرونة النفسية تمثل عاملا مهما في التعافي، وأن دور الأسرة في احتضان الطفل ومساندته يعد من أهم عناصر التدخل العلاجي، إلى جانب ضرورة استخدام وسائل إعلامية تراعي كرامة الطفل وخصوصيته، وتتجنب العناوين والمصطلحات التي قد تزيد معاناته أو تدفع الأسر إلى التكتم على الوقائع.

الدليل رحلة مستمرة وليس إصدارا نهائيا

وفيما يتعلق بإمكانية تطوير الدليل وإصدار نسخ جديدة منه، أوضحت أن الدليل يمثل مرحلة قابلة للتقييم والتحديث، في ظل التطورات المتسارعة وتغير أنماط الانتهاكات وتعدد الثقافات، مؤكدة أن العمل عليه بدأ منذ عام 2016 واستمر على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى المرحلة الحالية.

وقالت "إن تطوير الدليل عملية مستمرة وليست محطة نهائية، تستهدف رصد المصطلحات التي لا تزال تمثل تحديا أمام المتخصصين، وتحديثها بما يتناسب مع المستجدات، فضلاً عن تمكين العاملين في مختلف القطاعات من استخدام لغة مهنية مشتركة".

وأكدت أنها تعمل حاليا على إعادة مراجعة كتابها الثاني المتخصص في حماية الطفل من الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية والطبية، في ضوء ما أتاحه الدليل من مرجعيات ومصطلحات موحدة تساعد على تطوير المحتوى العلمي والتطبيقي للكتاب.

الأسرة مفتاح اكتشاف الإساءة

وحول كيفية تشجيع الأطفال على التعبير عن مشاعرهم والإفصاح عما يتعرضون له، أكدت بنة بوزبون أن الأسرة تمثل نقطة البداية في بناء شخصية الطفل وتعزيز قدرته على التواصل، مشيرة إلى أن مؤسسة سلامة الطفل تنفذ منذ نحو ثلاث سنوات برامج متخصصة لرفع وعي أولياء الأمور والأطفال، وتدريبهم على التعبير عن المشاعر وبناء حوار صحي داخل الأسرة.

وأوضحت أن الطفل لا ينبغي النظر إليه باعتباره سبب المشكلة، وإنما قد يكون انعكاساً لما يدور في بيئته الأسرية والاجتماعية، مشددة على أهمية الاستماع إليه واحترام مشاعره وعدم التقليل من قدراته لمجرد صغر سنه.

وأضافت أن الحماية المفرطة، وعدم الاستماع إلى الطفل، والاكتفاء بإصدار الأوامر والتعليمات دون فتح قنوات للحوار، قد تحد من قدرته على اكتساب مهارات الاستقلال والتعبير عن الذات، مؤكدة أن الطفل يمتلك قدرات فطرية ينبغي تنميتها وتشجيعه على استخدامها.

ولفتت إلى أن ملاحظة التغيرات في سلوك الطفل ولغة جسده وطريقة حديثه من يوم إلى آخر قد تساعد الوالدين على اكتشاف مؤشرات تستدعي الانتباه والتدخل، مشيرة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى المؤسسة بعد ملاحظة عبارة أو تصرف غير معتاد من الطفل، وهو ما يؤكد أهمية الوعي الأسري.

وشددت على ضرورة تقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، وتعزيز التواصل المباشر والحوار داخل المنزل، وتدريب الوالدين على الاستماع الفعال ووقف الصراخ والتعامل القائم على الأوامر، موضحة أن المؤسسة تعمل في كثير من الحالات على تدريب الأهل على كيفية مساندة أطفالهم داخل المنزل، باعتبار أن البيئة الأسرية هي المساحة الأساسية لاستمرار الحماية والتعافي.

واختتمت بنة بوزبون بالتأكيد على أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة والمؤسسات المتخصصة والجهات القانونية والطبية والإعلامية، وأن توحيد لغة التعامل وتعزيز ثقافة الحوار والاستماع إلى الأطفال تمثل ركائز أساسية لبناء بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وكرامتهم وتحقق مصلحتهم الفضلى.