نوة المكنسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية

مع استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال فصل الخريف، عادت الأجواء الباردة لتفرض نفسها على مختلف المحافظات، وسط تراجع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى التغيرات الجوية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن البلاد تسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية المعتادة خلال هذه الفترة من العام.

الأرصاد

وأوضحت غانم، خلال مداخلة على قناة «إم بي سي مصر»، أن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال اليومين الماضيين ساهم في انخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من أوروبا والبحر المتوسط، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سجلت نحو 22 درجة مئوية.

وأضافت أن الأجواء الباردة ستكون أكثر وضوحًا خلال فترات الليل، محذرة المواطنين من التخفيف في الملابس، ومشددة على أهمية ارتداء الملابس المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لتجنب التعرض لبرودة الطقس.

نوة المكنسة تضرب السواحل الشمالية 16 نوفمبر

وفيما يتعلق بالتغيرات الجوية المرتبطة بفصل الخريف، أشارت المتنبئ الجوي إلى أن المحافظات الساحلية تتأثر خلال هذه الفترة بنشاط النوات والتقلبات الجوية المصاحبة لها، موضحة أن نوة المكنسة من المقرر أن تبدأ يوم 16 نوفمبر.

وتتعد نوة المكنسة من النوات المرتبطة بفصل الخريف، والتي تشهد خلالها المناطق الساحلية تغيرات في الأحوال الجوية، وهو ما يستدعي متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات الجوية في ظل استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، ما يجعل متابعة حالة الطقس وارتداء الملابس المناسبة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، من الأمور المهمة خلال الأيام المقبلة.

سقوط الأمطار

قالت غانم إن سقوط الأمطار سوف يستمر على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الدلتا وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة، وهي أمطار معتادة خلال هذه الفترة من العام، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ مما قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية.. موضحة أنها تتلاشى تدريجيا وسريعا مع سطوع أشعة الشمس، اعتبارا من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحا.

وأكدت استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على مدار يوم الاثنين وباقي أيام الأسبوع، دون حدوث ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.. لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح خلال الأيام المقبلة ما بين 24 و25 درجة مئوية.

وقالت، إنه مع بداية الأسبوع المقبل من المتوقع تأثر البلاد ببعض الكتل الهوائية الصحراوية، وهو ما قد يساعد على عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 26 و27 درجة مئوية، مع استمرار برودة الأجواء خلال فترات الليل.

وشددت غانم على أهمية ارتداء الملابس الخريفية على مدار اليوم، نظرا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، فيما نصحت قائدي المركبات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة في ظل تكون الشبورة المائية صباحا، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة للتعرف على مستجدات حالة الطقس.