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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك ثيوفيلوس يزور أسر شهداء كنيسة الكرك في الأردن ويقدم لهم التعزية

البطريرك ثيوفيلوس يزور أسر شهداء كنيسة الكرك
البطريرك ثيوفيلوس يزور أسر شهداء كنيسة الكرك
ميرنا رزق

في لفتة إنسانية، زار البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين والأردن، عائلات شهداء كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في حمود بمدينة الكرك، برفقة عدد من الآباء الكهنة، لتقديم التعزية والتعبير عن تضامنه معهم.

وخلال الزيارة، قدم البطريرك كلمات المواساة والرجاء المستمدة من الإيمان المسيحي، مؤكدًا أن الكنيسة المقدسية تقف إلى جانب العائلات، وأن الصلوات مستمرة من أجل راحة نفوس الشهداء وتعزية ذويهم.

وشدد على أن أبناء الكنيسة عائلة واحدة تجمعها المحبة والإيمان، وأن ذكرى الشهداء ستظل حاضرة في وجدان الكنيسة، داعيًا الله أن يمنح أسرهم السلام والقوة، وأن يحفظ الأردن وأبناءه من كل شر.

البطريرك ثيوفيلوس الثالث الأرثوذكس الكهنة الكنيسة

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