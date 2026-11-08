لا تؤثر على نزاهة البطولة.. خبير لوائح يكشف عن رأيه حال مواجهة الأهلي دلفي في الكأس

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدم وجود أي تضارب مصالح أو تأثير على نزاهة مسابقة كأس مصر، حال فوز نادي دلفي، الذي يتولى النادي الأهلي رعايته، على بتروجت في دور الـ32، وصعوده لمواجهة الأهلي في دور الـ16.

الاهلي والزمالك

وأوضح العمايرة أن السبب يرجع إلى نظام البطولة الذي يعتمد على خروج الفريق المهزوم، مشيرًا إلى أن تضارب المصالح يحدث فقط في حالة وجود دور مجموعات خلال أحد أدوار المسابقة.

وأضاف خبير اللوائح الرياضية أن نظام الإقصاء المباشر في كأس مصر لا يخلق تعارضًا في المصالح بين الناديين، حتى في حالة مواجهة الأهلي لفريق دلفي.