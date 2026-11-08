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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بإدارة صفحة لبيع الصواعق الكهربائية بطنطا

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية)، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الصواعق الكهربائية ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وأضاف بتحصله على تلك الصواعق من (مالك إحدى شركات الشحن – مقيم بدائرة مركز شرطة السبع بالمنوفية) والإتفاق مع الأخير على بيعها مقابل تحصله على مبلغ مالى .. أمكن ضبط الأخير ، وضُبط بحوزته (3 صواعق كهربائية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى صواعق كهربائية

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