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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة سيدة باختناق في حريق شقة سكنية في ساقلتة بـ سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد نجع أبو حجر التابع لمجلس قروي سفلاق بمركز ساقلتة شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني العلوي بأحد المنازل، ما أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، وإصابة سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا بحالة اختناق، جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بنجع أبو حجر بدائرة مركز ساقلتة، ووجود مصابة جراء الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة لمركزي ساقلتة وسفلاق، للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد جهود مكثفة، إلا أن ألسنة اللهب تسببت في احتراق محتويات الشقة السكنية بالكامل، وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع تداعيات الواقعة.

وأسفر الحريق عن إصابة سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا بحالة اختناق، نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، وجرى نقلها إلى مستشفى ساقلتة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الطبية.

وتابع اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تداعيات الواقعة من خلال الأجهزة الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يجري الوقوف على أسباب اندلاع النيران وحصر التلفيات الناجمة عنها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق ساقلتة نجع أبو حجر سفلاق

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