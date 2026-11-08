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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إغلاق 5 منشآت طبية مخالفة في سوهاج.. حملة مكبرة تكشف مفاجأة بقرية النغاميش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت مديرية الصحة بسوهاج حملة رقابية مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بقرية النغاميش التابعة لمركز دار السلام جنوب المحافظة، أسفرت عن ضبط 5 منشآت طبية تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها وإغلاقها، في إطار جهود إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضمان سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضبط منشآت طبية دون ترخيص بدار السلام

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تنفيذ فريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بدار السلام حملة تفتيشية استهدفت عددًا من المنشآت الطبية الخاصة بقرية النغاميش، للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والقواعد القانونية المنظمة لمزاولة النشاط الطبي، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمباشرة عملها.

وأسفرت أعمال المرور والتفتيش عن رصد 5 منشآت تنوعت ما بين مراكز وعيادات ومعامل طبية، تبين من الفحص أنها تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص المطلوبة، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.

وعلى الفور، اتخذ فريق العلاج الحر الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، مع تنفيذ قرارات الإغلاق، تطبيقًا للقوانين والضوابط المنظمة للعمل بالقطاع الطبي، والتأكيد على عدم السماح بممارسة أي نشاط طبي دون استيفاء الاشتراطات والحصول على الموافقات الرسمية.

وجاءت الحملة بتوجيهات الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل مديرية الشؤون الصحية، وتحت إشراف الدكتور أحمد المهدي، مدير الإدارة الصحية بدار السلام.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية الصحة بسوهاج لتكثيف المرور الدوري والمفاجئ على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، والتصدي لأي مخالفات تتعلق بمزاولة المهنة دون ترخيص، بما يضمن الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية المنظمة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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