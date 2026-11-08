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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبدالخالق: أزمة حسام حسن مع محمد صلاح عجّلت برحيله.. وعلي ماهر «الاختيار الصائب» لمنتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

أكد إبراهيم عبد الخالق، لاعب نادي الزمالك السابق، أن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر جاء نتيجة تراكمات عديدة، سواء على المستوى الفني أو الشخصي، مشيرًا إلى أن الأزمة التي نشبت بين حسام حسن ومحمد صلاح كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء رحيله.

وأوضح عبد الخالق، خلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» على شاشة قناة نادي الزمالك، مع محمد عبد الجليل، أنه لم يتوقع رحيل حسام حسن قبل مواجهتي مالاوي، مؤكدًا أن القرار جاء مفاجئًا بالنسبة له.

وأشاد إبراهيم عبد الخالق بقرار تولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه اختيار صائب، في ظل امتلاك المدرب بصمة فنية واضحة مع جميع الفرق التي تولى تدريبها، فضلًا عن قدرته على تحقيق نجاحات بمختلف التجارب.

وشدّد لاعب الزمالك السابق على ضرورة منح علي ماهر الحرية الكاملة في اختيار جميع عناصر جهازه الفني، موضحًا أن المدرب يمتلك مرونة فنية كبيرة من شأنها أن تمثل إضافة قوية لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عبد الخالق إلى أن الكرة المصرية شهدت اختلافًا كبيرًا بعد الجيل الذي تولى تدريبه حسن شحاتة، لافتًا إلى أن علي ماهر مدرب ناجح بكل المقاييس، وقدم مردودًا فنيًا مميزًا مع مختلف الأندية التي عمل بها.

وتوقع إبراهيم عبد الخالق ظهور عناصر جديدة ومختلفة في صفوف منتخب مصر تحت قيادة علي ماهر، إلى جانب عودة عدد كبير من اللاعبين إلى حسابات المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وانتقد عبد الخالق أداء بعض لاعبي الزمالك خلال مواجهة مصر للتأمين، مؤكدًا أن عددًا منهم خاض المباراة بنوع من الاستسهال، بسبب الفوارق الفنية بين الفريقين، مشددًا على ضرورة التعامل مع المباراة بجدية أكبر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أداء الزمالك سيشهد تحسنًا خلال الفترة المقبلة، مع استعادة عدد كبير من اللاعبين المصابين، مشيرًا إلى أهمية دور عناصر الخبرة داخل الفريق في مساعدة اللاعبين وتحقيق الاستقرار الفني.

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