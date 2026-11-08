باسم مرسي: علي ماهر أفضل مدرب في مصر منذ سنتين.. وأتمنى نجاحه مع المنتخب

أشاد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، بالإمكانات الفنية التي يمتلكها علي ماهر، مؤكدًا أنه يرى منذ عامين أنه أفضل مدرب في مصر، لما يقدمه من مستويات مميزة وقدرته على تحقيق نتائج قوية أمام الفرق الكبرى.

وأوضح باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن علي ماهر سبق له تحقيق الفوز على الأهلي خلال توليه تدريب الأسيوطي، وهو ما يعكس قدراته التدريبية.

وأعرب عن أمنيته في أن يحالف التوفيق علي ماهر خلال مباراتي مالاوي، حتى ينجح في كسب ثقة الشارع الرياضي وإثبات جدارته بالمسؤولية.