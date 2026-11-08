برسالة رومانسية .. مصطفى أبو سريع يحتفل بعيد ميلاد زوجته سارة ربيع

احتفل الفنان مصطفى أبو سريع بعيد ميلاد زوجته سارة ربيع، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر أبو سريع صورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلًا: «كل سنة وانتي حبيبتي كل سنة واحنا مع بعض كل سنة وانتي طيبة وربنا يخليكي ليا».

وكان قد أعلن الفنان مصطفى أبو سريع، عن عودته لزوجته، وذلك عبر منشور على موقع فيسبوك.

وقال أبو سريع: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات كانت فترة صعبة وكان اختبارًا شديدًا ربنا يبعد عننا العين والحسد ويارب يخليكي ليا ويبارك لينا في آدم ونوح وسامحيني بحبك وماليش غيرك.

وكان أحدث أعمال مصطفى أبو سريع مسلسل «اللعبة 5».