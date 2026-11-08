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يُجيد التعامل مع النجوم.. إعلامية: اختيار علي ماهر لتدريب منتخب مصر صادف أهله
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يُجيد التعامل مع النجوم.. إعلامية: اختيار علي ماهر لتدريب منتخب مصر صادف أهله

علي ماهر
علي ماهر
علا محمد

أكدت الإعلامية سهام صالح أن اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر يُعد اختيارًا موفقًا، وجاء في التوقيت والمكان المناسبين، مشيرة إلى أن المدرب يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله للتعامل مع هذه المسؤولية.

وأوضحت سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن علي ماهر يتمتع بقدرة كبيرة على التعامل مع اللاعبين أصحاب النجومية والخبرات، فضلًا عن تقاربه العمري معهم، وهو ما يسهل من عملية التواصل وبناء علاقة جيدة داخل غرفة الملابس، ويساعده على فرض شخصيته وتحقيق الانسجام بين عناصر الفريق.

ويستعد منتخب مصر لخوض مرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر، في ظل تطلعات الجماهير لاستعادة الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة على البطولات القارية، وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الكرة المصرية.

الإعلامية سهام صالح سهام صالح علي ماهر الكلاسيكو

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