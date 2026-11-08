باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا

أشاد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، بقرار اتحاد الكرة المصري بتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، موجهًا التحية إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وجميع المسؤولين عن اختيار المدير الفني الجديد للفراعنة.

وأوضح باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن اختيار علي ماهر يمثل خطوة إيجابية تستحق الإشادة، معربًا عن ثقته في قدراته الفنية وإمكانية تحقيقه نجاحات كبيرة مع المنتخب الوطني، بل وذهب إلى إمكانية قيادته الفراعنة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض المرحلة المقبلة بقيادة جهاز فني جديد، وسط ترقب كبير من الجماهير لشكل القائمة والأداء في المباريات القادمة.