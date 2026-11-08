محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب

أعرب محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، عن ثقته في قدرة علي ماهر على تحقيق النجاح مع منتخب مصر، متوقعًا أن يكرر تجربة وليد الركراكي مع المنتخب المغربي، من خلال بناء فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الجماهير.

وأوضح عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن علي ماهر يخوض للمرة الأولى تجربة تدريبية ذات طابع جماهيري كبير، وهو ما يفسر حالة القلق المحيطة بهذه الخطوة، مؤكدًا أن الضغوط الجماهيرية تمثل التحدي الأبرز أمامه، لكنه يمتلك المقومات اللازمة للنجاح وإثبات قدراته.

ويستعد منتخب مصر لخوض مرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر، في ظل تطلعات الجماهير لاستعادة الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة على البطولات القارية، وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الكرة المصرية.