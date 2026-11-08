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خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم

الجيش اليمني
الجيش اليمني
محمد على

أعلن الجيش اليمني تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين الحوثيين   ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم.

أكد الجيش اليمني مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن الجيش في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، تصدى لهجمات للجماعة المسلحة  واستهدف تحركاتها ومواقعها في مختلف المحاور.

وأشار إلى "تحييد" نحو 130 من قيادات المسلحين وعناصرها، وتدمير وإعطاب 50 آلية ووسيلة وعربة عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ.

وقبل يومين، نفى مسؤول سعودي في الخارجية السعودية بشكل قاطع صحة مزاعم نشرتها صحيفة الـ"وول ستريت جورنال" بخصوص مطالب قدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية للسعودية، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودي، السفير الدكتور رائد قرملي، رداً على تلك المزاعم: "كل ذلك لا أساس له من الصحة وهو من نسج خيال كاتبي المقال أو مصادرهم المزعومة".

في سياق متصل، شدد قرملي على أن ميليشيا الحوثي انقلبت على الحكومة اليمنية وتسببت في إجاعة الشعب اليمني وأدخلت اليمن في صراعات وأجندات لا تخدم اليمن وشعبه، وهاجمت السفن التجارية في الممرات المائية في البحر الأحمر، والأعيان المدنية والاقتصادية، ورفضت كل جهود السلام، كما نذكر الكتاب بأن لليمن حكومة معترف بها.

في الإطار ذاته، كانت وول ستريت جورنال ذكرت أدعت أن الحوثيين طالبوا السعودية بدفع 51 مليار دولار، والاعتراف الرسمي بهم، والتوصل لوقف الهجمات.

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