محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير

أعرب محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، عن حزنه لرحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن تنتهي تجربته مع الفراعنة بصورة أفضل تليق بتاريخه ومسيرته التدريبية.

وأوضح عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON، أنه كان يتمنى أن يرحل حسام حسن من منصبه وهو مرفوع الرأس، وأن يغادر من الباب الكبير بعد تجربة ناجحة تترك بصمة إيجابية في تاريخ المنتخب الوطني، بعيدًا عن الجدل والظروف التي أحاطت بنهاية مشواره مع الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لخوض المرحلة المقبلة بقيادة جهاز فني جديد، وسط ترقب كبير من الجماهير لشكل القائمة والأداء في المباريات القادمة.