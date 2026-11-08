رابطة الأندية المحترفة تُهنئ علي ماهر بمناسبة توليه تدريب منتخب مصر

هنّأت رابطة الأندية المصرية المحترفة الكابتن علي ماهر بمناسبة توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني.

ونشرت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للمدير الفني الجديد، وعلّقت عليها: «رابطة الأندية المحترفة تهنئ كابتن علي ماهر على توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني».

وجاء في بيان الرابطة: «تتقدّم رابطة الأندية المحترفة بخالص التهنئة إلى الكابتن علي ماهر بمناسبة توليه منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الوطنية، وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية».

كما توجّهت الرابطة بالشكر والتقدير للتوأم على ما بذلاه من جهد وعطاء خلال فترة توليهما المسئولية، مُتمنية لهما دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهما المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا لحسام حسن، لبدء مرحلة جديدة مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.