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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يمكن إصلاح شروخ الزجاج الأمامي بنفسك؟ إليك ما يجب معرفته

إصلاح زجاج السيارة DIY
إصلاح زجاج السيارة DIY
عزة عاطف

يعد تلف الزجاج الأمامي من التحديات الشائعة التي تواجه ملاك السيارات على الطرقات، وتتنوع الأضرار الميكانيكية بين الخدوش الشحمية البسيطة والتصدعات الطولية، ما يفرض تقييم الخيارات المتاحة بين المعالجة الذاتية باستخدام المجموعات المجهزة أو الاستعانة بالمراكز المتخصصة لضمان السلامة الهيكلية للمركبة.

معايير تحديد خيار الإصلاح المناسب

تعتمد مفاضلة القرار بين الإصلاح الذاتي والتصليح الاحترافي على عدة عوامل فنية وميدانية. 

تناسب المجموعات الذاتية الشروخ الصغيرة التي لا يتجاوز قطرها قطر عملة معدنية، في حين تتطلب التصدعات الممتدة لعدة سنتيمترات أو التشققات المتشعبة تدخل خبراء الفحص الميكانيكي. 

كما يمثل وجود الشرخ في النطاق المباشر لرؤية السائق أو بالقرب من حواف الزجاج الخارجية حظراً على المعالجة الذاتية لمنع التشوهات البصرية وتجنب تمدد الشرخ بفعل إجهادات الهيكل. 

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارات الحديثة على رادارات وكاميرات مدمجة خلف الزجاج الأمامي لنظام الفرملة التلقائية ومحاذاة المسار، ما يتطلب مراكز متخصصة تمتلك أدوات إعادة المعايرة الرقمية عقب أي معالجة أو استبدال للزجاج.

خيارات المعالجة الذاتية (DIY)

تعتمد مجموعات الإصلاح المنزلية المتاحة في الأسواق على تفريغ الهواء وحقن الراتنج الكيميائي لإغلاق الشق ومنع تمدده. 

وتتميز هذه الطرق بانخفاض التكلفة المادية مقارنة بزيارة المراكز المعتمدة وسرعة الإنجاز دون الحاجة لحجز مواعيد صيانة. 

ولكن يعيبها انخفاض جودة مادة الراتنج ومحاقن الضغط مقارنة بالمعدات الصناعية، ما قد يُبقي فقاعات هواء داخل الشق أو يتسبب في تمدد التصدع أثناء عملية الحقن المباشر.

الإصلاح لدى المراكز الاحترافية

تستخدم المتاجر المتخصصة مضخات تفريغ هواء صناعية وراتنجات ذات درجة لزوجة مطابقة للمواصفات القياسية للزجاج المقسى والمصفح. 

وتكفل هذه المعالجة استعادة الصلابة الهيكلية الأصلية للزجاج بنسب مرتفعة، مع الحصول على ضمان كتابي وتوفير خيارات التغطية عبر التأمين الشامل للمركبة دون تكاليف إضافية في كثير من الحالات. 

وينحصر جانبها السلبي في الارتفاع النسبي للتكلفة المالية والوقت المطلوب لنقل المركبة وإتمام خطوات الفحص.

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