عباية تتسبّب في مصرع شاب وإصابة شقيقته بعد انقلاب دراجتهما النارية بالفيوم .. شاهد

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصاباته الخطيرة فيما أُصيبت شقيقته بإصابات متفرقة إثر حادث انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها بمحافظة الفيوم بعد ما التفّت عباية الشقيقة حول جنزير الدراجة النارية ما أدى إلى انقلابها وسقوطهما أرضًا.

تفاصيل البلاغ وتحرك الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية نتيجة التفاف عباية إحدى السيدات التي كانت تستقل الدراجة برفقة شقيقها حول جنزير الدراجة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث برفقة سيارات الإسعاف لفحص الواقعة والتعامل مع المصابين والوقوف على تفاصيل ما حدث.

مصرع الشاب وإصابة شقيقته

وكشفت المعلومات الأولية أن التفاف عباية الشقيقة حول جنزير الدراجة النارية تسبب في انقلابها بشكل مفاجئ ما أسفر عن إصابة مستقليها بإصابات بالغة ومتفرقة وجرى نقل الشاب إلى مستشفى الفيوم العام في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه التي أُصيب بها جراء الحادث فيما جرى نقل شقيقته إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

نقل الجثمان للمشرحة

وتم إيداع جثمان الشاب مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية التحقق من ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه والتأكد من الظروف التي أدت إلى وقوعه مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.