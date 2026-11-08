قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبد العاطي يبحث مع وزير النفط الليبي تسريع مشروعات الطاقة المشتركة
استأصلنا الورم وأثق في كرم ربنا.. حمادة هلال يكشف لأول مرة إصابة زوجته بالسرطان
14 طالبًا يرفضون التعيين .. ماذا يحدث داخل كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية؟
«اتظلمت من كل الدنيا» .. رحمة محسن توجّه رسالة مؤثرة لجمهورها
الجيش السوداني يُواصل تقدّمه بالسيطرة على بلدة إيال بخيت
آخر تحديث لـ أقل سعر دولار في البنوك الآن
بعد رحيل حسام حسن.. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور للتوأم .. ماذا قال؟
ضوابط قراءة الإمام في الصلوات الجهرية.. تعرف عليها
مفيدة شيحة تُفاجئ مراد مكرم بتصريحات جريئة عن مصاريف الزواج: «مضربتكش على إيدك»
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على فالنسيا
«موكوينا»: مواجهة الأهلي مهمة لبيراميدز بالكامل.. وسنستعد لها بنفس طريقة لقاء الداخلية
انفجارات في مضيق هرمز .. وسماع دوي انفجارين في جزيرة قشم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على فالنسيا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ليواصل الملكي مطاردة غريمه التقليدي برشلونة على صدارة جدول الترتيب.

ونجح ريال مدريد في حصد ثلاث نقاط مهمة خارج ملعبه، بعدما قدم أداءً قويًا أمام فالنسيا، ليصل إلى النقطة 30، متساويًا مع برشلونة متصدر المسابقة، في ظل استمرار المنافسة القوية بين الفريقين على المركز الأول.

نتائج مباريات الدوري الإسباني اليوم

وشهدت منافسات الجولة الثانية عشرة إقامة عدد من المواجهات الأخرى، حيث انتهت مباراة إشبيلية وألافيس بالتعادل السلبي، بعدما فشل الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي اللقاء.

كما حقق راسينج فوزًا مهمًا على حساب مضيفه ملقا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وفي مواجهة أخرى، فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباراة أوساسونا وأتلتيك بلباو، بعدما انتهى اللقاء بنتيجة هدف لكل فريق، بينما تعادل إسبانيول مع ديبورتيفو لاكورونا دون أهداف.

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الجولة الثانية عشرة

وعلى مستوى جدول الترتيب، يواصل برشلونة احتلال الصدارة برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يمتلك الرصيد نفسه.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، يليه ريال بيتيس في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، ثم ريال سوسييداد خامسًا برصيد 19 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1. برشلونة – 30 نقطة.
2. ريال مدريد – 30 نقطة.
3. أتلتيكو مدريد – 28 نقطة.
4. ريال بيتيس – 23 نقطة.
5. ريال سوسييداد – 19 نقطة.
6. إشبيلية – 18 نقطة.
7. أتلتيك بلباو – 16 نقطة.
8. ديبورتيفو لاكورونا – 15 نقطة.
9. راسينج – 14 نقطة.
10. ألافيس – 13 نقطة.
11. فياريال – 12 نقطة.
12. سيلتا فيجو – 12 نقطة.
13. إسبانيول – 12 نقطة.
14. رايو فاييكانو – 12 نقطة.
15. خيتافي – 12 نقطة.
16. أوساسونا – 12 نقطة.
17. إلتشي – 10 نقاط.
18. ليفانتي – 10 نقاط.
19. فالنسيا – 9 نقاط.
20. ملقا – 5 نقاط

برشلونة ريال مدريد اخبار الرياضة الدورى الاسبانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قيس عبد الفتاح

ربنا وفقني لاختيار شريكتي.. الفنان قيس عبد الفتاح يعلن زواجه في عمر 81 عاما

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

شانجان السفن 2027

سعر شانجان السفن 2027 في السعودية

إصلاح زجاج السيارة DIY

هل يمكن إصلاح شروخ الزجاج الأمامي بنفسك؟ إليك ما يجب معرفته

مازدا سبيد 3

مازدا تحطم آمال عشاق Speed 3 في عودة الهاتشباك الرياضية

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد