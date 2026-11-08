ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على فالنسيا

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ليواصل الملكي مطاردة غريمه التقليدي برشلونة على صدارة جدول الترتيب.

ونجح ريال مدريد في حصد ثلاث نقاط مهمة خارج ملعبه، بعدما قدم أداءً قويًا أمام فالنسيا، ليصل إلى النقطة 30، متساويًا مع برشلونة متصدر المسابقة، في ظل استمرار المنافسة القوية بين الفريقين على المركز الأول.

نتائج مباريات الدوري الإسباني اليوم

وشهدت منافسات الجولة الثانية عشرة إقامة عدد من المواجهات الأخرى، حيث انتهت مباراة إشبيلية وألافيس بالتعادل السلبي، بعدما فشل الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي اللقاء.

كما حقق راسينج فوزًا مهمًا على حساب مضيفه ملقا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وفي مواجهة أخرى، فرض التعادل الإيجابي نفسه على مباراة أوساسونا وأتلتيك بلباو، بعدما انتهى اللقاء بنتيجة هدف لكل فريق، بينما تعادل إسبانيول مع ديبورتيفو لاكورونا دون أهداف.

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات الجولة الثانية عشرة

وعلى مستوى جدول الترتيب، يواصل برشلونة احتلال الصدارة برصيد 30 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يمتلك الرصيد نفسه.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، يليه ريال بيتيس في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، ثم ريال سوسييداد خامسًا برصيد 19 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1. برشلونة – 30 نقطة.

2. ريال مدريد – 30 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد – 28 نقطة.

4. ريال بيتيس – 23 نقطة.

5. ريال سوسييداد – 19 نقطة.

6. إشبيلية – 18 نقطة.

7. أتلتيك بلباو – 16 نقطة.

8. ديبورتيفو لاكورونا – 15 نقطة.

9. راسينج – 14 نقطة.

10. ألافيس – 13 نقطة.

11. فياريال – 12 نقطة.

12. سيلتا فيجو – 12 نقطة.

13. إسبانيول – 12 نقطة.

14. رايو فاييكانو – 12 نقطة.

15. خيتافي – 12 نقطة.

16. أوساسونا – 12 نقطة.

17. إلتشي – 10 نقاط.

18. ليفانتي – 10 نقاط.

19. فالنسيا – 9 نقاط.

20. ملقا – 5 نقاط